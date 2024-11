Danna se sincera en el documental ‘Tenemos que hablar’ que revela su lado más humano y vulnerable

Este 27 de noviembre, Danna, una de las artistas más reconocidas de México, estrena su esperado documental Danna: tenemos que hablar en Disney+. En esta producción, la cantante y actriz ofrece una mirada profunda y honesta a su vida, abordando los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su trayectoria profesional y personal. Más allá de ser un repaso de sus logros, es un viaje emocional y catártico que refleja la complejidad de crecer bajo los reflectores.

Danna comenzó a trabajar frente a las cámaras desde los cuatro años, en telenovelas infantiles como María Belén y Amy, la niña de la mochila azul, para después adentrarse en producciones más juveniles como Atrévete a soñar. Su talento la llevó rápidamente al estrellato, pero el precio de esa fama fue alto.

“Nunca fui consciente de lo que hacía, siempre actué, canté y bailé sin pensar en las consecuencias", confesó Danna durante la presentación del documental en la que Nueva Mujer estuvo presente."Yo llevaba 20 años en automático hasta que la pandemia llegó a ayudar, a poner ese freno. Empecé a hacer mucha introspección”.

Además de retratar su experiencia como niña actriz en los foros de televisión, trabajando hasta 16 horas al día, Danna también comparte situaciones difíciles como la gestión inadecuada de contratos, sus esfuerzos por desvincularse de su imagen infantil y los momentos en los que estuvo al borde del colapso, sintiéndose perdida y profundamente incomprendida.

“Danna, Tenemos que Hablar” es también un homenaje a la niña que alguna vez fue. “Fue duro encontrarme con esa niña y, en lugar de aislarla o evadirla, tuve que enfrentarla y tener conversaciones complicadas con ella”, dijo la cantante, quien aseguró que siempre vi9o su infancia como en una “bolita de cristal”.

Fue gracias a su album Childstar que pudo reconciliarse con su pasado y recuperar el control de su carrera.

Salud mental y vulnerabilidad

La salud mental ha sido un tema recurrente en la vida y carrera de Danna, tanto en sus canciones como en su discurso público. En el documental, reflexiona sobre cómo ha aprendido a lidiar con la inseguridad y el miedo a mostrarse tal como es. “Este proyecto me ha enseñado a hablar. Ha sido el más difícil de mi vida porque da miedo, da inseguridad mostrarse así. Al final, me di cuenta de que habíamos hecho un trabajo tan lindo del cual me siento muy orgullosa”, declaró.

En una industria donde la vulnerabilidad puede ser castigada, Danna ha encontrado su fortaleza al compartir su verdad. Durante la conferencia de prensa, también habló sobre la importancia de ser mujer en una industria dominada por figuras masculinas. “Tuve que aprender a defender quién soy y lo que he ganado por mi talento y dignidad. Siempre hay que poner un límite”, afirmó, subrayando la necesidad de hablar sobre temas como el abuso de poder y el machismo en la industria musical y de entretenimiento.

Un cierre y un nuevo comienzo

Con este proyecto, Danna cierra un capítulo significativo de su vida. “Con este disco y este documental cierro este ciclo de cuatro años. Cierra esta era que fue tan luminosa y oscura a la vez. Adiós Childstar. Nos vemos en 2025”, anunció, dejando claro que ya está trabajando en nueva música y proyectos.

La noche del estreno fue tan emotiva como glamorosa. Danna deslumbró en la alfombra roja con un elegante vestido negro de corsé strapless, guantes largos y una abertura lateral que destacó su figura. Complementó el look con un chongo desordenado, un maquillaje impactante y accesorios que reflejaban su estilo único.

Para cerrar la noche, interpretó “Tenemos que hablar” y “Aún te quedo”, dos de los temas más poderosos de su álbum, demostrando una vez más su inigualable talento vocal y presencia escénica.

Danna: tenemos que hablar es un testimonio del crecimiento personal y profesional de una artista que no teme ser vulnerable. Más allá de los éxitos, este documental muestra a una mujer que ha aprendido a levantarse y a brillar con más fuerza, dejando una lección de valentía e introspección para todos.