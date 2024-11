“No la quise ver como estaba”: Así reaccionó Enrique Guzmán a la muerte de Silvia Pinal

El mundo del entretenimiento se ha conmocionado con la triste noticia del fallecimiento de Silvia Pinal. A los 94 años de edad, rodeada del amor de su familia, partió dejando un vacío irreparable en el corazón de sus seres queridos, aficionados y su expareja, Enrique Guzmán.

PUBLICIDAD

El ex esposo de Silvia Pinal, a pesar de haberse separado hace más de cuatro décadas, sintió la necesidad de despedirse de la que fuera madre de sus hijos, Alejandra y Luis Enrique, acudiendo al hospital donde estuvo en sus últimos momentos con vida.

Esto fue lo que dijo Enrique Guzmán tras la muerte de Silvia Pinal

Apenas unos minutos después de su visita, la primera actriz cerró los ojos para siempre, sumiendo a Enrique Guzmán en un profundo pesar que comunicó a los medios de comunicación que lo entrevistaron y con quienes compartió su duelo por la muerte de Silvia Pinal.

“Luis Enrique fue el único que me habló y me dijo cómo había muerto Silvia”, comenzó diciendo .“Se fue apagando poco a poco, fue bajando su respiración, hasta que murió”, agregó. “Yo la vi como a las 3: 30 o 4:00 de la tarde y se murió como a las 5:30, 5:15″, detalló.

El cantante reveló que le resultó extremadamente doloroso ver a la actriz en su estado de debilidad en el hospital, reconociendo la pasión y vitalidad que siempre la caracterizaron.

Alejandra Guzmán y Silvia Pinal Instagram: @laguzmanmx (Instagram: @laguzmanmx)

“Yo acababa de estar en el hospital, me vine a la casa, porque había mucha gente, había mucha visita, ya no tenía yo ganas de verla como estaba”, confesó el cantante. “No he hablado con Alejandra todavía y creo que es la más lastimada de todos los hijos de Silvia en este momento. Ya no son hijos de Silvia, ahora son míos”, expresó.

Decidido a brindar apoyo y consuelo a sus hijos en este momento tan difícil, Enrique Guzmán aseguró que asumirá la responsabilidad de cuidar y proteger a Luis y Alejandra con amor y dedicación.