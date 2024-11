“No me porté bien”: La condición que Enrique Guzmán le puso a Silvia Pinal para casarse y muchos rechazan

Tras el reciente anuncio del fallecimiento de Silvia Pinal, se han puesto bajo el foco de atención diversos aspectos de la vida de la reconocida actriz. Uno de los capítulos más controvertidos de su historia personal ha sido su matrimonio con Enrique Guzmán, en el cual se reveló una condición impuesta por él que generó polémica y rechazo entre muchos de sus seguidores.

PUBLICIDAD

Detrás de las cámaras, la relación no era tan idílica como parecía. El propio Guzmán, en una entrevista con Matilde Obregón citada por Infobae, reconoció abiertamente que los problemas en su matrimonio fueron resultado de su propio comportamiento, admitiendo que no se había portado de la mejor manera.

Alejandra Guzmán y Silvia Pinal | (Instagram: @laguzmanmx)

La condición que Enrique Guzmán le puso a Silvia Pinal para casarse

Enrique Guzmán sorprendió en aquel momento al referirse a la cuestión de tener hijos, una condición que marcó un punto crucial en su unión con Silvia Pinal. Según Guzmán, la actriz no deseaba ser madre, a pesar de que esa era la única condición que él había establecido para casarse con ella.

“Eso es un logro mío. Silvia no quería tener ni a Alejandra ni a Luis Enrique. Ella estaba esperando a que naciera Alejandra. Yo le dije ‘me caso contigo con esa condición y además, quiero al hombrecito’ y así órale”, confesó dando a entender que la falta de deseo de Silvia por ser madre causó tensiones en la pareja desde el inicio.

Estas declaraciones han despertado diversos comentarios y opiniones encontradas entre los seguidores y detractores de Enrique Guzmán, dejando al descubierto el sacrificio que ella tuvo que hacer, siendo forzada a crear una familia.

“Ha pasado mucho tiempo y son muchos años. Yo me separé de ella hace casi 60 años; era mayor que yo 13 años. No, no me porté bien. Yo tuve la culpa”, dijo en la charla.