“Lo amo”, Leonardo Aguilar opaca a su hermana Ángela y a Nodal con este gesto y se gana el amor de fans

Ángela Aguilar y Nodal se han convertido en una de las parejas más famosas pero también de las más polémicas por su repentino romance.

PUBLICIDAD

Sin embargo, a la hija de Pepe Aguilar le han llovido las críticas desde mucho antes por su actitud y es que aseguran que es prepotente y una “diva”.

De hecho, hace unos meses la cantante fue captada con su hermano y su esposo en el desfile del 16 de septiembre en México, y cuando los entrevistaron, su hermano y Nodal fueron muy receptivos, pero ella no tuvo la mejor actitud e ignoró a la periodista.

Leonardo Aguilar opaca a su hermana Ángela y a Nodal con este gesto y se gana el amor de fans

Ahora, una fan de la famosa pareja y de los Aguilar compartió un video en TikTok, donde mostró el momento en el que conoció a Ángela, Leonardo y Nodal y contó cómo fue.

La usuaria Lola medech explicó que el pasado 25 de noviembre los captó a los tres en una sucursal de Costco en Houston, Texas, y aprovechó la oportunidad para pedirle una foto a cada uno.

La joven contó que Ángela y Nodal se mostraron amables y accesibles para tomarse una foto con ellos. “Les pregunté que si me podía poner cerca de ellos y Ángela luego luego de ‘claro que sí’”, dijo en el video.

Y cuando vio a su hermano, Leonardo, también le pidió una foto y aseguró que hasta habló con el padre de ella para saludarlo.

PUBLICIDAD

“Los tres son buena onda, pero creo que el que se pasaba de buena onda era Leonardo” , dijo Medech, muy feliz y desatando envidia en redes.

“Wow que suerte haberlos conocido, especialmente a Leonardo”, “Leonardo no solo es lindo, también es un amor”, “lo amo”, “solo quisiera a Ángela como cuñada”, “él si fue bien educado, no como la hermanita”, “él es bello y buena onda”, “de los tres, me quedo con Leonardo”, “él se ve que es chévere, no como la sangrona de la hermana”, “se ve que él y Aneliz son los buena onda”, y “me encanta Leonardo, lo único rescatable de esa familia”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Ángela y Nodal suelen ser muy receptivos con los fans y siempre aceptan a tomarse fotos con ellos no importa dónde estén, de hecho, por eso se descubrió su romance, cuando un fan los captó en el mismo lugar y se tomó fotos con los dos.