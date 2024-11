“Esas son caderas reales”, la sexy foto con la que Cazzu volvió a redes y la comparan con Ángela Aguilar

Cazzu volvió a las redes después de un tiempo de estar alejada, tras terminar su relación con Nodal y toda la polémica que se generó.

PUBLICIDAD

La famosa regresó a redes publicando diferentes fotos de ella, de su hija, y de su proceso para volver a la música, sorprendiendo a sus fans y seguidores.

La sexy foto con la que Cazzu volvió a redes y por la que la comparan con Angela Aguilar

En redes compartió fotos de ella en las que se ve ejercitándose en el gimnasio, recuperando la figura que tenía antes del embarazo y ha presumido su cuerpazo.

En una de las fotos se ve posando frente al espejo en camiseta de tiras finas y bikini, dejando ver su abdomen plano y tonificado.

Cazzu La famosa publicó esta sexy foto que ha encantado a sus fans (@cazzu/Instagram)

En redes aseguran que luce espectacular y la han comparado con Ángela, asegurando que luce mejor que la esposa de Nodal.

“Ella no necesita esponjas”, “esa sí es una mujer de verdad no como la otra”, “que cuerpazo el de la reina, la otra tiene que fingir”, “esas son unas caderas reales, no falsas”, “que cuerpo el de esta mujer, los ejercicios dan fruto”, “La Jefa está pisando fuerte 🖤👑”, “Ella si tiene cuerpaso y no necesita rellenos 👏👏”, “Potrazaaaaa, Real, no aparenta lo que NO ES, mas demuestra lo que SI, Alta madraza”, y “que bella esta mujer real”, fueron algunas de las reacciones en redes.

En redes no solo han criticado a Ángela Aguilar por su relación con Nodal, sino que también la han atacado por supuestamente usar “esponjas” y “rellenos” en sus caderas, pues en algunos looks luce más voluptuosa y en otros menos, y por eso y más la han comparado muchas veces con Cazzu.

En otras fotos la cantante se mostró en el estudio de grabación y con su hija Inti, demostrando que aunque es madre separada, sigue enfocada tanto en su carrera, su bienestar, como en su hija, y todo lo sabe combinar muy bien, y está viviendo su mejor momento tras su dura ruptura.