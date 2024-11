“Se veía más feliz con Cazzu”, el gesto de Nodal con Ángela en fiesta de su mamá por el que dicen que no es feliz

Christian Nodal asistió a la extravagante y lujosa fiesta de cumpleaños de su madre Cristy con su esposa, Ángela Aguilar, y desmintieron rumores de enemistad.

Y es que desde hace meses se ha rumoreado que Ángela tiene una mala relación con su suegra y con su cuñada, y con su presencia en la fiesta desmintieron estos rumores.

A través de videos que circularon en redes sociales se puede ver a la cantante abrazada con su suegra y riendo, dejando ver que se llevan muy bien, pero un gesto de Nodal sorprendió.

“Se veía más feliz con Cazzu”, el gesto de Nodal con Ángela Aguilar en fiesta de su mamá por el que dicen que no es feliz

En redes también circula un video en el que Ángela Aguilar y Nodal se ven bailando en la fiesta de su madre Cristy, pero aseguran que él no se veía muy feliz.

Ángela se mostraba sonriente y feliz, pero él estaba serio, y aunque la tomaba por la espalda, no la abrazaba por completo y su cara aseguran que era de “fastidio”.

“Nodal se ve súper fastidiado con Ángela”, “el se veía más feliz con Cazzu”, “digan lo que digan ese gesto no es de hombre enamorado y feliz”, “con Cazzu sonreía más, con esta siempre se ve fastidiado”, “cuando estás con alguien por obligación se nota” “jaja digan lo que digan de este mujerón pero ese gesto no es de amor”, “con Cazzu no estaba así, era más sonriente”, y “creo que ya lo tiene harto”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque los famosos se han mostrado felices y enamorados, especialmente luego de su boda hace casi 4 meses, algunos gestos de Nodal tanto en conciertos como en fotos y videos hacen sospechar a muchos que “ya no está enamorado” de Ángela.

Sin embargo, el pasado viernes Nodal salió a defender a Ángela de las declaraciones de Cazzu y aseguró que su esposa era un “mujerón” y que no había sido su amante, pero en redes han asegurado que fue Pepe Aguilar quien lo obligó a decirlo.