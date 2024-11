“¿Cambió de sexo?” Hermano menor de Nodal, Alonso, reaparece con cabello largo y sorprende con transformación

Christian Nodal es uno de los cantantes más famosos y exitosos de México que ha consolidado una sólida carrera, pero además de tener una gran carrera musical, es muy unido a su familia.

El cantante es muy apegado a sus padres Cristy y Jaime, y a sus hermanos Amely y Alonso, y aunque muchos conocen a Amely, pocos conocen y saben de su hermano menor.

Alonso tendría 17 años y es muy reservado, de hecho Cristy ha publicado algunos videos y fotos en los que aparece, pero son muy pocos, y en sus redes solo hay historias de películas y series.

Sin embargo, recientemente Amely y Alonso reaparecieron en las redes hablando de maquillaje, y sorprendió a todos que el hermano menor de Nodal ahora luce muy diferente.

El joven lleva el cabello largo, con ondas, y apareció maquillado, desatando sospechas que cambió de sexo, aunque nadie ha hablado de ello ni lo ha confirmado.

“Dicen que Alonso ya se operó para ser mujer”, “wow no lo reconocí, pero que sea lo que lo haga feliz”, “no sabía que el hermano de Nodal quería ser mujer, se ve muy diferente”, “pues hay que apoyarlo, si se siente más cómodo como mujer”, “se ve que tiene una gran relación con su hermana Amely”, “que bueno que Amely si lo apoya, Nodal parece que no tanto”, “OMG no sabía ni que Nodal tenía un hermano y mucho menos que quería ser mujer”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Con este video quedó claro que Amely y su familia lo apoyan en lo que quiere ser y en sus decisiones, al igual que en el proceso que vive, y eso es lo más importante, ya que muchos no se sienten cómodos con su sexo y deciden cambiarlo y está bien, deben ser respetados y apoyados.