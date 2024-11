El nuevo look de Ben Affleck por el que dicen que el divorcio lo ha afectado

El nuevo look de Ben Affleck por el que dicen que el divorcio con Jennifer López lo ha afectado.

Soltero y “despreocupado”, así despedirá este 2024 el actor de Hollywood, Ben Affleck. Ya han pasado tres meses de la petición de divorcio por parte de Jennifer López, y desde entonces a él se le ha visto más sonriente y hasta con un looks más relajado y jovial.

Sin embargo, esta semana, la estrella de cine fue captado por los paparazzi luciendo un poco desprolijo. La página de noticias del espectáculo, Page Six, informó que el pasado domingo 24 de noviembre Ben condujo por las calles de Los Ángeles, en Estados Unidos, donde sorprendió con su estilo.

Tiene una barba mucho más tupida y larga de lo que él suele usarla. A sus 52 años tenía puesto un suéter azul con las mangas subidas mientras fumaba un cigarrillo con las ventanillas delanteras abajo. Se veía un poco descuidado.

Algunos en la internet especularon que el divorcio con JLo estaba pasándole factura, que quizá pudiera afectarlo emocionalmente. Sin embargo, es muy probable que pueda tratarse de su nuevo personaje, pues también fue captado el lunes 25 en el plató de “RIP” la más reciente producción policiaca de Netflix. Estaba en compañía de Matt Damon, Steven Yeun y el director Joe Carnahan.

Enfocado en su carrera

En materia profesional, este año ha sido bueno para Ben quien estrenó dos películas y un documental, en las que participó como actor o como productor, junto a su mejor amigo, el también actor Matt Damon, y la compañía de ambos “Artists Equity”.

En febrero, la cinta “Small Things like These” se proyectó por primera vez en el 74º Festival Internacional de Cine de Berlín. Ben fue el productor ejecutivo. La película “es una magnífica y sensible manera de denunciar la terrible actuación de la iglesia católica en Irlanda durante varias décadas del siglo XX. La pobreza, la humillación y la impotencia se ven muy bien reflejados en esos escenarios oscuros y lúgubres en los que viven los personajes”, así la describe Filmaffinity.

También participó en el film “This is Me...Now: A Love Story” en el además de crear el guion junto a Jennifer López, también actuó. Es una producción que no refleja el amor de ellos como pareja, sino de ella a sí misma.

Siguió “Unstoppable” que “se centra en la vida del luchador Anthony Robles, quien nació con una pierna y ganó un campeonato nacional en 2011 mientras competía en la Universidad Estatal de Arizona”, reseñó IMDb. La pareja también participó, pero se estrenó pocos días después de que ella introdujera el divorcio, por lo que él no asistió. En ese momento, Matt Damon y JLo fueron captaron muy cercanos y se especuló que él le estaba dando ánimos.

Ahora, sorprenderá a todos con “RIP”, aunque la trama no se ha revelado, queda claro que él interpretará a un policía, ya que en las fotos ha sido captado con una chapa policial en su pecho.