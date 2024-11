Ben Affleck comenta sobre la nueva película de Jennifer Lopez y demuestra una buena relación entre ambos

A pesar de atravesar un proceso de divorcio, Ben Affleck ha sorprendido a muchos con sus elogios hacia Jennifer Lopez por su papel en “Unstoppable”, su nueva película. Aunque ambos han preferido ser discretos sobre su vida personal en este tiempo, Affleck no dudó en referirse positivamente a la interpretación de su aún esposa, demostrando que mantienen una relación cordial y de mutuo respeto.

En una entrevista reciente para Entertainment Tonight, el actor y productor habló sobre el talento de Lopez en el papel de Judy Robles, calificándola como “espectacular”. Este comentario llamó la atención, ya que, pese a la tensión que se ha percibido entre ambos tras el anuncio de su separación, Affleck quiso resaltar las cualidades de Lopez como actriz en esta película.

Ben Affleck habla sobre la actuación de Jennifer Lopez en su próxima película

La película, basada en la historia real de Anthony Robles, un luchador que alcanzó el campeonato nacional a pesar de haber nacido con una sola pierna, será estrenada en diciembre y cuenta con Jharrel Jerome como protagonista, bajo la dirección de William Goldenberg.

Además de elogiar el trabajo de Lopez, Affleck destacó la dedicación de todo el equipo involucrado, incluyendo a su socio de producción y amigo de toda la vida, Matt Damon, quien también participó en el proyecto a través de su compañía de producción, Artists Equity. “Es un trabajo que realmente nos enorgullece, y Jennifer ha aportado muchísimo con su interpretación”.

Con esto, Affleck ha mostrado que ambos siguen compartiendo una pasión profesional que los une a pesar de sus diferencias personales. Por su parte, Jennifer Lopez también ha demostrado un enfoque resiliente tanto en lo personal como en lo profesional.

Jennifer Lopez y Ben Affleck mantienen una relación sana

A través de redes sociales y entrevistas, Lopez ha compartido cómo ha evolucionado en sus perspectivas, agradeciéndose a sí misma por todo lo que ha logrado. “Creo que, al final, siempre he querido demostrar que soy lo suficientemente buena. Me doy crédito a mí misma por no rendirme nunca”, expresó la actriz en una entrevista reciente.

El apoyo mutuo entre Affleck y Lopez también se ha hecho evidente en sus reuniones familiares y en eventos compartidos con sus hijos, quienes han demostrado mantener una buena relación. Aunque su matrimonio llega a su fin, su respeto y apoyo en el ámbito laboral hablan de un vínculo que va más allá de las diferencias personales.