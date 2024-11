En los últimos días, Karol G se ha visto envuelta en una polémica por su más reciente tema +57 con algunos famosos colombianos como J Balvin, Maluma y demás.

La letra del tema ha generado indignación, pues aseguran que sugiere la “sexualización de menores de edad”, por frases como “una mamacita desde los fourteen”.

La famosa salió a pedir disculpas a través de un mensaje en redes donde escribió “siento mucha frustración por la desinformación que se ha dado, con los posts falsos que supuestamente he hecho y eliminado desde Twitter… me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”.

A pesar de la polémica, Karol G hace referencia a la canción +57 pero este detalle se robó la atención

A pesar de la polémica, Karol G sigue triunfando y recientemente sacó su muñeca BRATZ, algo que es un gran logro y presumió como tal.

Pero, no solo eso, y es que la colombiana hizo referencia en su última publicación en redes al tema, a pesar de las críticas que ha recibido.

Karol G escribió “Mamasita esa Grilla 🧡 +57″, y compartió algunas fotos luciendo una braga en tono negro escotada, y posó sosteniendo una foto donde aparece con los otros colombianos haciendo el tema.

Sin embargo, no recibió críticas en redes, sino que por el contrario, un detalle de su look se robó la atención y los halagos y fue su cabello, y es que aseguran que luce más liso y saludable que nunca, a pesar de haberlo sometido a varias decoloraciones para llevarlo en tonos como rosa, plateado, rubio, rojo y más.

“Wow y ese cabello”, “la bichota volvió con todo”, “Ok será que usted me puede explicar ese cabello tan hermoso?😭😭”, “te amo Karol estas hermosa”, “y que hablen lo que quieran”, “me encantó su cabello”, “ese cabello está más liso y sano que nunca”, “wow ahora si se le ve el pelo sano a pesar de todo lo que lo ha maltratado”, “me encantó ese pelo”, y “ahora ese cabello si brilla, preciosa se ve”, fueron algunas de las reacciones en la imagen.