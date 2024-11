Karol G es una de las cantantes más famosas de Colombia que recientemente se ha visto envuelta en una polémica tras el estreno del tema +57.

El tema, que es una colaboración de famosos como Maluma, Feid, J Bavin, Ryan Castro y más tiene una letra que ha generado indignación, pues aseguran que sugiere la “sexualización de menores de edad”.

Frases como “una mamacita desde los fourteen”, ha generado rechazo en redes a la canción y una de las más atacadas ha sido Karol, quien es la única mujer que canta en esta colaboración.

“Qué vergüenza”, padre de Karol G sale a defenderla en medio de polémica por canción y se van en su contra

Ante esto, Karol G salió a pedir disculpas a través de un mensaje en redes donde escribió “siento mucha frustración por la desinformación que se ha dado, con los posts falsos que supuestamente he hecho y eliminado desde Twitter, cuenta que no uso desde hace más de 6 meses. Desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente”.

Además destacó que “ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”.

Pero, sus amigos y familiares le han mostrado su apoyo y su padre, Guillermo Giraldo, mejor conocido como Papá G, envió un contundente mensaje en redes para defenderla.

“Carolina, eres grande de corazón. Quienes te querían hacer daño se les olvidó esta mención ‘Mujer del año global’, representando a tu patria. Pero tu salmo 91 no te permite que te suceda nada ‘Dios siempre contigo’”, fue el contundente mensaje del padre de la famosa, quien también compartió algunas labores que la famosa ha hecho para ayudar a los demás.

Sin embargo, este mensaje no fue bien recibido en redes, y generó mayor indignación, por lo que muchos se fueron en su contra.

“Señor usted desconoce el grave problema de prostitución infantil que hay en su ciudad y lo mal enfocado que estuvo el título de la canción”, “Papá de Karol G, se te escapó hacerle a tu hija una gran REFLEXIÓN sobre la letra de dicha canción”, “Señor su hija aceptó que se equivocó y se disculpó, no haga el ridículo”, “Nadie quiere hacerle daño, ella misma lo hizo. Haciendo apología del delito sexual con menores de edad”, “que vergüenza que salga a defenderla de algo así”, “Ella fue la que se le olvida representar con amor y respeto la patria señor”, y “Quien le quiere hacer daño? 😮 por Dios bendito 😱 ella sola se enterró el puñ4l”, fueron algunas de las críticas en redes.