“Si no es así no quiero nada”: Carín León derrite a sus fans con el regalo de cumpleaños que le dio a su novia

Como si se tratara de un boda de lujo, así le celebró el cantante Carín León el cumpleaños a su novia, la creadora de contenidos, Meylin Zúñiga. El festejo de los 34 años inició con un gran ramo de rosas rojas, que sobresalieron de las otras decenas de flores que recibió en su día.

PUBLICIDAD

“Ya me voy y sí soy una chiflada porque la gente me quiere mucho y miren todas sus flores, pero mi amor hermoso no se pudo quedar atrás, qué cosa tan espectacular, te amo muchísimo”, dijo Meylin a través de sus historias en Instagram.

Meylin tuvo tres cambios de ropa que combinó con su peinado wet hair. Primero lució un sensual vestido largo drapeado en la cadera, en tono malva; luego se pudo un poco más cómoda con una falda larga negra y una blazer corto fucsia con una gran rosa en el pecho. Finalmente, se quedó con un minivestido de brillantes y cristales. Ambos vestidos fueron confeccionados por la diseñadora Damaris Rodríguez.

“Si no es así no quiero nada”: una celebración de reina

La celebración comenzó el pasado domingo 24 de noviembre y se extendió hasta ayer lunes 25, donde ya todos estaban vestidos mucho más cómodos y casuales. Se realizó en San Pedro, Hermosillo, Sonora. La cumpleañera tuvo su gigantesco pastel de 8 pisos, cada uno con un color del arcoíris. Cada invitado tuvo una vela que botan chispas y las encendieron para cantarle las mañanitas.

Los detalles elegantes incluyeron arreglos de rosas en cada mesa y un toque festivo que conquistó a los invitados. “La celebración fue un reflejo de la personalidad y el estilo de la influencer”, comentó un invitado.

Los 34 años de Zúñiga fueron tendencia en las redes sociales, donde los internautas y fans de León dejaron sus impresiones: “Si no me lo celebran así no quiero nada” y “Yo quiero ser su novia para q me festeje así jiji 🤭 😍❤️”, “Excelente caballero Cari León con su novia”, “Se sacó la lotería” y “Se merece eso y más por el apoyo que le ha dado a Carín”.

Entre los asistentes estuvieron Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez. En el lugar hubo un tarima donde se presentaron algunos artistas como el grupo Matisse y Kabah, y, por supuesto, Carín no dudó en dedicarle algunos temas. Los esposos Ángela a Aguilar y Christian Nodal le enviaron un gran ramo de rosas rosadas con orquídeas fucsia”, echando por tierra la presunta rivalidad entre ellos.

PUBLICIDAD

La noche la cerraron con un gran espectáculo de fuegos artificiales, que la misma Meylin afirmó que esto tenia un gran significado para ella. Carín y Meylin también estuvieron envueltos en rumores de infidelidad, pues el intérprete de “Según quien” estuvo casado por años y finalizó su matrimonio con Alejandra Esquer, a los pocos meses de casarse.

A inicios de 2023 se dejaron de seguir en redes sociales y luego él inició su romance con Zuñiga, con quien convive en Hermosillo, México. Meylin tiene 33 años, es madre de dos niños y también es divorciada.