“Prefirió al enemigo de su yerno”, así reaccionó Nodal a la “traición” de Pepe Aguilar con Carin León

Hace unos días Nodal habló de la buena relación que tiene con su suegro Pepe Aguilar y destacó que hay mucho respeto entre ellos.

“Siempre había mucho respeto musical y artístico. Yo creo que todo el mundo lo tiene como un monstruo, ¿por qué?, no sé. Conmigo ha sido súper bueno, es una persona que ha sido muy empática”, destacó Nodal.

Sin embargo, Pepe, quien reveló que fue él quien pagó la boda de Ángela y Nodal, dejó claro que prefiere a otro cantante por encima de su yerno y es su peor enemigo.

Durante una reciente entrevista para el programa La Mega, Pepe Aguilar dejó claro que prefiere a otro cantante, sorprendiendo a todos.

Y es que cuando le preguntaron si prefería a Carín León o a Nodal, él dijo sin temor ni titubeo “Carin León, por mucho”.

Pero, explicó la razón “y mira, me cae bien Christian, y se lo he dicho, se lo he dicho 20 veces (…) pero él trae otro rollo y Carin es más grande, es una generación adelante de Christian. Christian está más chavo”.

Ante esto, el cantante destacó que él ha sido muy sincero con Nodal y se lo ha dicho, a lo que su yerno le responde “‘¡Ay, Pepe! ¿Cómo le voy a hacer para que me quieras más a mí?’”.

Esto ha resultado un golpe bajo para Christian Nodal, pues se conoce que él y Carin León no tienen una buena relación, pues hace unos meses León destacó que no quería trabajar con Nodal.

“No está en mis planes, no está en los planes de él, es irrelevante, yo hago duetos con amistades con gente que es mi amiga con gente con la que vibro con la que convivo (…) No con mi compa Christian Nodal no busco hacer alguna colaboración musical, no, no, la verdad no, no tengo comunicación con él. La neta no”, dijo de forma tajante en una entrevista.

Esto ha generado indignación y burlas en redes, pues dicen que ni su suegro lo quiere. “Obvio carin león es mejor”, “él tiene mejor voz así que lo entiendo”, “se nota que no lo quiere ni el suegro”, “uy eso fue un golpe muy bajo”, “qué traición tan fea”, “se burló de Nodal, pobre de verdad”, y “Pepe sabe de música”, fueron algunas de las reacciones en redes.