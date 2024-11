Desde que Sean Diddy Combs fue arrestado el pasado 16 de septiembre por tráfico sexual y crimen organizado, varios famosos se han visto involucrados en el caso.

Los nombres de Ashton Kutcher, Beyoncé, Jay Z, y Jennifer López han sonado, especialmente el de JLo quien fue su pareja por un año de 1999 al 2000.

Han salido publicados videos que la involucran y recientemente fue cuestionada por el vínculo con su ex en un evento público y su reacción sorprendió.

“Se hunde ella solita”: la reacción de JLo cuando le preguntaron por P. Diddy en firma de autógrafos

Recientemente Jennifer López se encontraba atendiendo a sus fans y firmando autógrafos, pero le preguntaron por su relación con Sean Diddy Combs.

Una fan le mencionó y preguntó por P. Diddy a la cantante y su reacción no fue la mejor, pues se puso muy seria y salió corriendo del lugar, terminando la firma de autógrafos de inmediado, de manera abrupta.

“El miedo no anda en burro”, “pero como le cambió la cara cuando le nombraron a Diddy”, “se hunde ella solita jaja, eres muy obvia JLo”, “no podrá vivir en paz después ahora en adelante”, “Se lo merece, que se mude. 😂”, “es obvio que está metida en ese rollo por su reacción”, “pero por qué se molesta si no tiene nada que ver”, “ahí quedó claro que inocente no es”, “ay JLo por qué te vas así”, “pobre, quedó en evidencia”, y “me parece que no le gustó”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Hasta los momentos ni JLo ni ninguno de los involucrados en el caso se ha referido a ello, pero el nombre de la cantante resuena mucho en las redes, pues fue su ex, y en diferentes oportunidades dejaron ver que aún eran amigos y se llevaban bien.

Sin embargo, la famosa parece no estar viviendo su mejor momento en su vida personal ya que enfrenta este escándalo y su divorcio de Ben Affleck que no era lo que ella quería ni esperaba.