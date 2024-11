“¿Ese es P. Diddy?” El acompañante de JLo en estreno de película que sorprendió y generó confusión

Jennifer López se ha visto involucrada en varios escándalos recientemente, no solo por su separación de Ben Affleck, también por el caso de Sean Diddy Combs.

Y es que el rapero fue arrestado hace más de un mes por tráfico sexual entre otros delitos, y aseguran que JLo estaba involucrada o al menos estaba al tanto de algunos de esos delitos, pues fue novia del cantante.

De hecho, muchos aseguran que Diddy y uno de sus videos con JLo fue el causante de la ruptura de su matrimonio, pero solo son rumores y especulaciones.

“Pensé que era P. Diddy”, JLo posó con este hombre en estreno de película y generó confusión

Jennifer López se encuentra promocionando su más reciente película “Unstoppable”, y la noche de este martes fue el turno de Reino Unido.

La famosa deslumbró en el estreno de la película en Reino Unido luciendo un vestido midi ajustado en tono blanco, de cuello alto, hombros descubiertos y atrevido escote en la espalda, además de stilettos y un maxi abrigo blanco.

Jennifer López y Jharrel Jerome La famosa posó con el actor Jharrel Jerome y muchos lo confundieron con P. Diddy (@jharreljerome/Instagram)

Sin embargo, lo que llamó la atención fue su acompañante, ya que la actriz y cantante estuvo acompañada por el actor Jharrel Jerome, quien es su coprotagonista en la película, pero generó confusión.

Y es que el famoso tiene un cierto parecido con P. Diddy, y actualmente llevan el mismo corte, por lo que muchos pensaron que era él quien la acompañó en el estreno, y sorprendió a todos, pues él está en la cárcel.

“Pensé que era Diddy”, " Por un segundo pensé que era Diddy😂”, “OMG pensé que era Diddy, casi me da un infarto”, “este hombre se parece mucho a Diddy, lo siento pero me confundió”, “ella se ve hermosa y espectacular pero él se parece mucho a Sean Diddy”, “creo que debería cambiar su look porque es idéntico a Diddy”, “pensé que había salido de la cárcel para acompañarla a la premiere jaja”, y “wow que confusión me generó esto jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Jharrel Jerome es un actor y también rapero estadounidense, es ganador de un Emmy, y en la película interpreta a Anthony Robles, hijo de Judy Robles, papel al que da vida la cantante.