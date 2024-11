JLo prueba que el estampado tweed está de moda y enseña cómo llevarlo los 50 con clase y quitarte años

Jennifer López no solo es una de las cantantes y actrices más famosas y exitosas, sino que se ha convertido en todo un icono de la moda.

A sus más de 50 años la famosa prueba que se pueden llevar todo tipo de prendas con clase y también con sensualidad, dando grandes ejemplos de amor propio y empoderamiento.

Recientemente, la famosa dejó claro que el estampado tweed está de moda y enseñó cómo llevarlo mezclando elegancia y glamour.

Jennifer López se vistió de la marca lujosa Dior, dando lección de moda con su reciente look con el que encantó a todos y se quitó años de encima.

La famosa llevó una minifalda de estampado tweed cruzada, en blanco y negro, que combinó con un suéter cuello alto negro y una chaqueta del mismo estampado, derrochando elegancia.

JLo complementó su look con unas botas altas negras muy peculiares, amarrada a los lados, con tacón pequeño y una bolsa pequeña negra muy chic, y su cabello lo llevó liso y suelto.

“Icónica siempre”, “esta mujer es la definición de clase”, “me encantó este look”, “se ve un look cómodo y moderno”, “ella siempre sorprende con sus looks”, “nunca decepciona JLo”, “me encanta este look tan espectacular”, “es la reina, como siempre imponiendo moda”, “solo ella logra que un conjunto tweed luzca tan bien”, “este estampado no es mi favorito, pero ella lo hizo lucir genial”, y “anotaré este look, lo amé”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La actriz y cantante deja claro que este estampado dominará las tendencias lo que resta del 2024 y parte del 2025 y si lo sabes combinar lucirás a la moda, juvenil y chic, en lugar de aburrida y como “abuelita”, pues muchos consideran que este estampado es aburrido.

Últimamente JLo ha llevado atuendos sexys con faldas y shorts cortos, demostrando que después de los 50 se pueden llevar sin problemas, siempre que los sepas combinar para no lucir vulgar, sino con clase.