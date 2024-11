“¡Ridículos!”: Camilo y Evaluna se muestran felices comiendo tacos en México, pero los tunden por esto

Esta semana, el cantante Camilo ofrecerá un gran concierto en la ciudad de Querétaro, en México, país en el que se encuentra desde inicio de mes como parte de gira “Nuestro lugar feliz”. Por supuesto, está en compañía de su esposa, la también artista Evaluna Montaner y sus dos pequeñas: índigo y Amaranto.

PUBLICIDAD

La pareja aprovechó su estadía en tierras aztecas para probar y deleitarse con su particular gastronomía en compañía del influencer mexicano Roberto Morales, quien usa sus plataformas digitales para sumergirse en el mundo culinario en las que tiene invitados especiales, como Camilo y Evaluna, así como Dwayne Johnson, Jhayco, Thiago, Will Smith y Martin Lawrence, ente otras estrellas del espectáculo.

En esta oportunidad, la pareja disfrutó de una ruta para conocer cuál era “el mejor taco” del país, por lo que comieron este icónico platillo de regiones distintas: Ciudad de México, Monterrey y Tijuana. El compositor colombiano confesó que hacer esto era importante para él porque estaba cumpliendo su sueño de ser un “crítico gastronómico”, ya que entre los tres calificarán la comida.

Los llamaron “¡ridículos!” por esta razón

Evaluna y Camilo, junto a Roberto llegaron al local “El Califa del león”, especialista en tacos y que cuenta con una Estrella Michelin, que se les otorga a los restaurantes y también hoteles que ofrecen una cocina excepcional. Allí probaron tacos gaona y de costilla, con el que se deleitaron. Siendo el último el que más les gustó a los tres.

Lugo se probaron los del local Atarantados, uno de los más famosos de la capital mexicana, donde degustaron trompo de arrachera con chicharrón, y luego un campechano con tortilla de maíz y queso. También comieron en “El compita”, donde probaron los tacos “California” y “Quesabirria”.

Camilo y Evaluna en México Camilo y Evaluna degustaron tacos en México, pero los llamaron "ridículos". (Instagram @Camilo)

Y terminaron el recorrido en un lugar que el cantante Carín León le recomendó a la pareja cuando supo que estarían visitando su país. Hay que recordar que ellos grabaron el tema “Una vida pasada”. Lo cierto que, tras el tour por los restaurantes, quedaron fascinados y no sabían cómo calificarlos porque todos les fascinaron.

Sin embargo, para algunos ellos solo copiaron a la cantante estadounidense Katy Perry, quien estuvo de visita en Ciudad de México, la semana pasada. Ella no dudó comer tacos en la calle. La audiencia los comparó: “Vieron a Katy Perry comiendo tacos y ahora esto, jajaja ridículos”, “¿Ellos no eran vegetarianos? Me perdí un poco” y “Puros tacos hipsters y fresas. Así que chiste”, fueron algunas de los señalamientos que recibieron.