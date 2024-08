“Qué peligro para la bebé”, el video de Camilo con Amaranto a una semana de nacida que generó preocupación

Camilo y Evaluna ya son una familia de 4 y es que hace una semana recibieron a su segunda hija Amaranto y compartieron tiernas fotos del hermoso momento.

La cantante tuvo su segundo parto en casa, donde contó con la ayuda de su esposo, su madre, y hasta su hija mayor Índigo, dejando ver que son muy unidos.

Es poco lo que han compartido en redes de su nueva vida con su pequeña Amaranto, pero recientemente Camilo dejó ver un momento emotivo con su hija, que aunque a muchos les pareció tierno, generó polémica.

“Qué peligro para la bebé”, el video de Camilo con Amaranto que generó preocupación

Camilo compartió un video en su cuenta de Instagram donde está cantando un tema con su guitarra y t iene a su hija Amaranto dentro de una tela con la que la sostiene.

“Hola, soy Camilo y mi trabajo es cantarle a mis hijas mientras la mamá descansa un poquito”, escribió el cantante en el video.

Lo que hace el cantante se conoce como portear al bebé, lo que actualmente es muy común y tiene muchos beneficios como que el bebé esté más tranquilo, seguro, y desarrolle correctamente su espalda y caderas.

Sin embargo, generalmente sus cabecitas quedan fuera de la tela, y en este caso Camilo tenía a la bebé completamente dentro de la tela mientras cantaba, tanto que ni se veía, lo que causó mucha preocupación en sus seguidores y lo criticaron, pues aseguraron que puso en peligro a su hija solo por no querer mostrar su rostro.

Camilo El cantante recibió críticas en este video con su hija (@camilo/Instagram)

“Amaranto aguanta un poco mas . No te afixies”, “dios mío como puede tener a su hija así, es demasiado”, “que peligro para la bebé, está bien portear, pero así no”, “Me ahoga verla así, pobre Amaranto”, “estos con tal de no mostrar el rostro son capaces de lo que sea, que triste”, “por favor no expongas así a tu hija”, “este tipo de videos no son necesarios y si lo haces mejor ni lo publiques”, y “deberías cuidar más a tu bebé, qué peligro de verdad”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Sin embargo, muchos lo defendieron y aseguraron que la tela era segura y deja pasar bien el oxígeno para que la bebé respira con normalidad, además destacaron que es su segunda hija y sabe cómo hacerlo.

También halagaron el hecho que Camilo esté cuidando de su pequeña para que Evaluna descanse, y muchas aseguran que quisieran tener un hombre así a su lado.