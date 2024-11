Leticia Calderón conmovió al revelar la verdadera razón por la que sus hijos no tienen una relación con su padre

Tras preocupar a todos al aparecer con una mascarilla de oxígeno, la actriz Leticia Calderón, finalmente, informó que se trató de una enfermedad respiratoria que le impidió respirar con normalidad, además, acotó que su bienestar pulmonar es muy sensible.

“Es que se me cerró como la tráquea, no, no la tráquea, era bronquitis, no supe ni qué tuve para que me entiendas, no supe ni qué tuve, pero era como de los bronquios, empecé con ardor de garganta y pensé que era un gripón, y pues no, yo soy muy delicada de los pulmones, y a mí me ha dado Covid tres veces, influenza varias veces, entonces, pues sí, siempre le tengo un poquito de miedo a eso”, detalló.

Lety también ha bajado de peso gracias a una dieta estricta, pues además de querer una mejor figura, también tenía elevado los niveles de colesterol, triglicéridos y presión arterial alta. Ella no solo ha sido una excelente actriz, sino también una madre ejemplar, tras quedar sola al cuidado de sus hijos Luciano (20) y Carlo (19), ya que Juan Collado, padre de los jovencitos, no ha estado presente en sus vidas.

Por esto sus hijo nos tienen una relación con su padre

Todos saben que la protagonista de novela ha sacado adelante sola a sus dos hijos. Sin embargo, durante la detención de Juan salió a la luz que él deseaba verlos, pero no los dejaban entrar a la prisión, ya que aseguró en una entrevista que concedió a Matilde Obregón, este domingo 24 de noviembre, que jamás lograron hacerlo porque él se negó a aceptar la única condición que puso.

Siendo Luciano un chico con síndrome de down y para ese momento Carlo era menor de edad, ella solo deseaba entrar con ellos la primera vez, para contener a sus hijos, pues “no iban a Disneyland” como sostuvo la artista. Le confesó a Matilde por qué la relación con su padre es tan distante.

“Nunca han pasado una Navidad con ellos, nunca ha pasado un día de padre con ellos, nunca ha pasado un cumpleaños con ellos, nunca los pide y nunca me los pidió”, argumentó Lety, quien además acotó que “Juan es una excelente pareja, es un buen ser humano, es una buena persona, es una persona que dentro de todas sus cosas y sus distracciones es preocupón (...) (pero) no siento que sea un buen papá. No es un papá presente, no ha sido un papá presente insisto”.

Aunque destacó que el letrado “procura, por lo menos, económicamente que estés bien”. Solo pidió ver a Carlo cuando estuvo preso, pero Calderón manifestó que debían ser sus dos hijos. Cuando su padre salió de la prisión, viajó con los chicos. En medio de su inocencia, Luciano comentó realmente cuál es su mayor deseo, lo que conmovió a la audiencia.

“Quisiera algo para que papás vuelvan a estar juntos, para que se enamoren, para que ya seamos una familia, aunque estamos así aunque cada uno vaya por su camino porque somos una familia. Yo quiero que sea más, quiero hacer con mis propios padres que se enamoren, se me casen de nuevo y mi mamá tenga otro hijo”, anheló el jovencito.