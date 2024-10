¿Se encuentra bien? Leticia Calderón reaparece con mascarilla de oxígeno y preocupa a sus fans

“¿Qué le pasó?” es la pregunta constante que se hicieron los fanáticos de la actriz Leticia Calderón cuando vieron el último post que compartió en su cuenta en Instagram. Ella apareció con una mascarilla de oxígeno y encendió las alarmas este jueves 17 de octubre. Esto se suma a la condición de salud que tenía el mes pasado y con la que ha luchado en las últimas semanas.

Desde hace algún tiempo la actriz se ha presentado a distintos eventos con un pie vendado, pues no ha logrado recuperarse. “Me caí hace tiempo en un viaje, en Japón, y sigo mal”, explicó la estrella de telenovelas en una entrevista que ofreció al programa “De primera mano”.

“En marzo, me caí en Hiroshima, íbamos a entrar al museo. Y no me curo. Entonces, el doctor me volvió a enviar la venda elástica, unas pomadas y unos ejercicios, pero no me curo”. Ella espera sanar pronto, ya que podrían complicarse hasta terminar en pabellón. No, no, no (necesito operación). Creo que es el tendón, porque el hueso no es; no es fractura, no fue esguince, ya me hice radiografías. Parece ser que es el tendón”, detalló.

Por qué está usando mascarilla de oxígeno

La protagonista de dramáticos contó en su publicación en la popular red social: “Aún sintiéndome mal estoy siguiendo mi plan alimenticio”, pero no dio detalles, por lo que sus fans están ansiosos por saber cuál es el problema de salud que la ha llevado hasta ese estado.

Por supuesto, recibió mucho apoyo por parte de ellos, quienes les dejaron mensajes de aliento: “Señorona, que Dios te recupere pronto tu salud”, “Qué pasó. Espero no sea nada grave. Pronta recuperación, guapa”, “Mis mejores deseos para tan hermosa señora. Cuídese y lluvia de bendiciones” y “Dios mío tu eres el médico por excelencia, limpia las vías respiratorias de Leticia Calderón y devuélvele su salud”.

A inicios del 2021, Lety se vio bastante afectada por la Covid-19, lo que afectó comprometió sus pulmones, ya que luego sufrió de neumonía y su oxigenación no era buena, por lo que requirió de oxígeno en varias oportunidades. Poco a poco fue recuperando el bienestar.

“Estoy haciendo ejercicios para reforzar los pulmones, todavía no me dejan hacer ejercicio, estoy alimentándome bien, tomando vitaminas y sólo una medicina para la tos”, compartió Lety en esa oportunidad. Se desconoce si lo que padece ahora guarde relación con este episodio.