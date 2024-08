Leticia Calderón presume logro de su hijo con Síndrome de Down: así ha luchado por hacerlo un hombre independiente

El pasado mes de febrero, Luciano, el hijo de Leticia Calderón llegó a sus 20 años, y se ha convertido en el centro del mundo de la actriz, quien con paciencia e inteligencia lo ha ido guiando para convertirse en un hombre maduro, responsable e independiente, sin dejar que el síndrome de Down sea alguna limitante al respecto.

Tiempo atrás compartió que le compró un departamento para que tuviera su propio espacio y lo tiene que mantener valiéndose por él mismo. De igual manera, se sabe que el joven estudia la carrera de gastronomía y más recientemente, la protagonista de telenovelas compartió que logró finalizar un diplomado, irradiando todo su orgullo en las redes sociales.

“No puedo explicarles lo emocionada y orgullosa que me siento de mi hijo Luciano por haber terminado un diplomado. Gracias por permitirles vivir esta maravillosa experiencia, motivarlos, guiarlos e incluirlos para que tengan la oportunidad el día de mañana de ser personas productivas, seguras y felices”, escribió la famosa en sus redes sociales dando prueba del logro.

Esto desencadenó una lluvia de elogios hacia Leticia Calderón y su hijo, quienes no se han rendido ante las condiciones que impone su diagnóstico. “Cuando yo tuve a Luciano mucha gente decía ‘ay, pobrecita, tanto que quería ser mamá y le tocó un niño así, enfermito’. No, mi hijo no está enfermo, mi hijo gracias a Dios es muy sano, la diferencia es que es un hombre que está lleno de amor, que dice lo que piensa”, ha dicho la estrella de 55 años en el pasado.

“Evidentemente tener un hijo con una discapacidad pues si te entra más la preocupación de que el día que yo no esté, ¿qué va a ser de él? Yo sí quisiera que la sociedad les dé la oportunidad de poder trabajar”, — Leticia Calderón sobre su hijo.

Pero Leticia Calderón ha tenido ciertas claves importantes para que su hijo logre independizarse sin que el síndrome de Down sea un impedimento.

Por ejemplo, adaptar la educación a las necesidades individuales del niño, promoviendo la inclusión mediante la incorporación de habilidades prácticas, como la higiene personal, la cocina, la gestión del dinero y el transporte; promover la adquisición de habilidades laborales y ofrecer oportunidades, además de participar en grupos, todas estas herramientas recomendadas por los expertos.