¿Excedieron los límites? Aseguran que esta es la parodia más cruel de Nodal y Ángela Aguilar

El 2024 ha sido un año dulce y amargo para los esposos Christian Nodal y Ángela Aguilar, pues, aunque pudieron retomar la relación que dejaron en pausa y ahora estarán juntos hasta que la muerte los separe, sus conductas generaron un tsumani de críticas, mayormente dirigidas hacia ella.

Duros comentarios en las diferentes plataformas de internet, abucheos, boicot en contra de una premiación y mucho más han sido parte de lo que ha sufrido la cantante de 21 años, tras salir a declarar cuatro veces sobre su gran idilio, mientras que Nodal continúa con su gira “Pa’l Cora”, sin mayores contratiempos y llenando todas las plazas.

Nodal y Cazzu La cantante dio su versión de la historia (@nodal / @cazzu/Instagram)

Todos estos señalamientos se han incrementado en la medida en que Ángela ha dado su versión de los hechos. La pareja aseveró que no hubo infidelidad y ella, particularmente, aseguró que nadie salió lastimado cuando Nodal terminó la relación con Cazzu y dejó de vivir con su hija que en ese momento tenía tan solo 8 meses de nacida.

La reacción de la rapera argentina a las declaraciones de la hija de Pepe Aguilar, en la que desmintió cada una de sus palabras, sirvió de comidilla para los detractores de los esposos. El más reciente episodio fue en los premios “Kids Choice México”, en los que Ángela era host y recibió un fuerte abucheo, mientras que otros coreaban “Cazzu”.

“¡Esta vez se pasaron de lanza!”

Las parodias en las redes sociales tampoco han mermado desde junio cuando Ángela y Christian revelaron su noviazgo. Estas comenzaron con el tema que cantan a dúo “Dime como quieres”, pero luego se centraron en la caderas de la “Princesa del regional mexicano”, ya se percataron que ella usaba rellenos para aumentar su volumen y conseguir una figura más curvilínea en sus presentaciones.

También sacaron filtros de ambos y muchos se disfrazaron de ellos en las fiestas de Halloween, sin contar los miles de memes que inundaron las red con la frase que usó Ángela para referirse a la relación de tenía su ahora esposo con la argentina en aquel momento: “Fan de la relación”. En solo 42 días sacaron cuatro temas musicales sobre este asunto, así como un capítulo en “La Rosa de Guadalupe”.

Pero, ya todo se está tornando más turbio, pues esta fin de semana comenzó a circular en internet un video de una parodia que armó un circo en Honduras, en la que una mujer con grandes bultos en las caderas y un enano personifican a la pareja. Todo se desarrolla bajo el ritmo de “Dime que me quieres”.

Esto indignó y hasta preocupó a muchos: “Está cañón el hate contra #AngelaAguilar. Pero esta vez sí se pasaron de lanza”, “¡Chale! Se pasan”, “La niña no me cae en lo más mínimo, pero el hate hacia ella me parece desproporcionado cuando el cucaracho es Nodal” y “Además ya cansan con el hate a Angela y Nodal. El hombre en general siempre ha sido un desgraciado infiel”.