“Qué pesada”, la respuesta de Eiza González cuando le preguntaron por Belinda: cómo empezó su ‘enemistad’

Eiza González viajó a México para asistir la noche de este jueves al evento de la revista GQ, donde supuestamente Belinda iba a conducir y cantar.

Según la creadora de contenido, Chamonic, la revista GQ canceló a Belinda para la parte de la conducción y habrían elegido a Eiza.

“Me cuentan que, al parecer, le dijeron a Belinda que ya no sería la coconductora, porque la revista GQ eligió que la artista internacional, así es como la presentan, Eiza González sea quien conduzca este evento, aparte de ser la portada del año de esta revista. Así es, de que veremos si Belinda va y canta algún tema Bélico. Belinda en su momento hizo menos a Eiza con varias indirectas en el pasado y ahora Eiza le quita la conducción de estos premios”, relató Chamonic.

Al final, Eiza asistió a los GQ Men of the year 2024, que se celebraron en la Ciudad de México, y Belinda no estuvo presente, pues según indican, al enterarse de la participación de la actriz canceló y prefirió no ir.

“Qué pesada”, la respuesta de Eiza González cuando le preguntaron por Belinda: qué pasó entre ellas

Ante los rumores y la polémica, Eiza González fue cuestionada por la prensa mientras posaba en el evento, sobre Belinda, y si le había quitado el lugar de la conducción a lo que ella respondió de manera tajante.

“Eso no es cierto. Yo no estoy conduciendo, yo no voy a conducir”, dijo mientras posaba y sonreía y cuando uno de los periodistas le dijo que había que resaltar el apoyo entre mujeres, ella respondió “cien por ciento, hay que apoyarnos”.

Esto causó molestia en redes, pues aunque no dijo nada malo, aseguran que fue muy “prepotente”. “Que actitud tan pesada la de esta niña, super prepotente 🤔”, “Y esta quien se cree que es...no les da ni por los tobillos a Belinda”, “No, sabía que tenía problemas con Belinda 🤔💭”, “El apoyo entre mujeres y el periodista inyectando veneno entre ellas de verdad que falta de moral 🤨”, fueron algunas de las reacciones.

Qué pasó entre Belinda y Eiza González

Parece que los roces entre Belinda y Eiza González comenzaron en el 2013, cuando la actriz compartió en sus redes una foto de una chaqueta de Alexander McQueen que acababa de comprar y Belinda le cuestionó si era de esa marca o de Moschino.

Esto parece que molestó a Eiza y le contestó “¿Así o más pendiente de lo que hago?”, y Belinda respondió “Mientras tú vienes, yo ya fui, di tres vueltas, y regresé”.

Luego, en el Eiza escribió en redes “Cuando tu fuiste yo ya fui y regrese…. CIEN veces”, lo que muchos aseguraron que era una indirecta para Belinda y que había revivido la discusión, pero Eiza lo negó.

“Oigan? todo bien en casa?? Uno ya no puede twittear algo sin querer conectarlo a algo. No todos amanecimos comiendo gallo tranquilos. Namas pa que sepan mi tweet no tiene nada que ver con algo de hace 10 años. Pero gracias por participar”, dijo Eiza de forma tajante y desde ese momento no se habían referido más al tema.