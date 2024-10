¡Como diosa! Eiza González enseña cómo llevar un look de transparencias y encaje a los 30 sin lucir vulgar

Eiza González no solo es una de las actrices mexicanas más exitosas en Hollywood, también se ha convertido en todo un icono de la moda.

Y es que la famosa impone tendencias con cada look que lleva, con el que presume su cuerpazo y deja ver que se puede lucir sexy y elegante.

Recientemente, la actriz mexicana estuvo de invitada en el programa Jimmy Kimmel Live, y se robó las miradas con su look.

El look de transparencias y encaje con el que Eiza González impuso moda para mujeres de 30

Eiza González derrochó estilo y clase llevando un conjunto negro transparente de Dolce & Gabbana que tenía una con blusa de mangas largas y abullonadas, anudado en el cuello con lazo y con un bralette de encaje negro.

Además, tenía un short negro de seda, y una falda larga y asimétrica, con abertura en la pierna izquierda, y complementó con pantimedias negras y stilettos negros también.

Su cabello lo llevó suelto, con ligeras ondas, y además lució unos lentes oscuros, imponiendo tendencia elegante y sexy para este 2024 a mujeres de 30.

La famosa siempre se lleva el nombre a la mejor vestida en cada evento al que asiste, porque siempre sabe cómo vestirse bien, a la moda y moderna, sin perder la clase.

“Wow Eiza es una diosa”, “amé su look, que espectacular”, “combinar clase y sensualidad no es fácil, pero ella lo hace súper sencillo”, “amo a esta mujer, siempre se viste bien”, “una de las pocas famosas que sí sabe cómo vestirse”, “amé este look, quiero verme así de bien”, “ella es un referente de moda, es hermosa”, “me encantó este look, es atrevido y elegante a la vez”, y “súper sexy, a ella todo le queda bien”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La famosa no solo sorprendió por este look espectacular en el programa, sino que también fue alabada por su perfecto inglés, y es que aseguran que lo habla mucho mejor y más fluido que Salma Hayek, quien lleva muchos años más en la industria del entretenimiento en Hollywood.