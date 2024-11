¿Se verán las caras? Ángela Aguilar y Cazzu podrían compartir escenario y las redes enloquecen: lo que se sabe

Ángela Aguilar y Cazzu han estado enfrentando desde hace meses, desde que se conoció que la mexicana comenzó una relación con Nodal, a poco de haber terminado con la argentina.

Y no solo ellas se han enfrentado, sino que también las han enfrentado y comparado en redes, donde algunos están a favor de la argentina y otros de la mexicana.

Además, que recientemente Cazzu desmintió a Ángela en una entrevista y aseguró que sí la ha pasado mal tras su separación de Nodal y que ella no sabía que ellos dos estaban juntos.

¿Se verán las caras? Aseguran que Ángela Aguilar y Cazzu compartirán escenario y las redes enloquecen

En medio de toda la polémica, parece que Cazzu y Ángela Aguilar podrían verse las caras este mismo año en un evento en México.

Y es que según informó el periodista Gabo Cuevas, TV Azteca estaría planeando “contar con la presencia” de Cazzu en las celebraciones de la Virgen de Guadalupe el próximo 12 de diciembre.

Y el conductor Alex Kaffie ya había anunciado que Ángela Aguilar será quien cante Las mañanitas a la Virgen, pero para Televisa, el canal de la competencia, lo que ha desatado la polémica en redes.

Muchos no están de acuerdo con que cante Cazzu ya que no es mexicana, y tampoco que cante Ángela, pues aseguran que no los representa, además que destacan que es un evento religioso importante que merece respeto y nadie debería prestarse para “ese circo”.

“Que tristeza si cazzu no es mexicana . Que se quede en su país”, “Si TV AZTECA trae a Cazzu hay que Vetar a Azteca, no ver sus programas”, “Ninguna merece cantarle a la Virgen Santísima hay Mejores”, “Triste que la iglesia acepte este tipo de situaciones, considerando los antecedentes”, “No deberían cantarle, ninguna nació en México”, “que ninguna cante, una no es de México y la otra no nos representa”, y “por favor dejen a la Virgen fuera de eso y respeten”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Se sabe que Cazzu está preparando su regreso a los escenarios, pero se desconoce si es verdad que cantará las mañanitas a la Virgen, e igual, Ángela Aguilar tampoco lo ha confirmado, así que solo queda esperar a ver qué sucede.