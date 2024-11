“No seas grosero”, la discusión que Leonardo y Aneliz Aguilar tuvieron en redes ¿por culpa de su hermana Ángela?

Pepe Aguilar tiene tres hijos, Leonardo, Aneliz y Ángela Aguilar y dos de ellos se dedican al mundo de la música siguiendo sus pasos, y de hecho, hasta tienen un show juntos.

Esto ha hecho que Leonardo y Ángela sean más unidos entre sí que con su hermana mayor, Aneliz, quien está alejada del mundo de la música, pero los apoya constantemente.

Siempre se ha dicho en redes que ella y Ángela no son muy unidas, y que hasta podría tenerle envidia a su hermana, por tener más atención por parte de su padre Pepe, pues aseguran que es evidente que Ángela es la favorita.

De hecho, el cantante reveló que su hija mayor le reclamó cuando él lanzó la canción Cuídamela bien, dedicada a Nodal, donde habla de su hija menor.

“Dijo: ‘Oye, ¿cómo que ‘te llevaste a la mejor mujer’, ¿y yo qué fregados?’. Le dije: ‘yo no la compuse, hombre, yo nomás la estoy cantando, soy un intérprete. A ti te amo igual’”, dijo el cantante.

¿Por culpa de Ángela? Leonardo y Aneliz Aguilar protagonizan discusión en redes

Constantemente en redes Ángela Aguilar y su hermano Leonardo se muestran juntos, ya sea en eventos, de viaje, de paseos y más y el joven ha dejado ver que es unido a Nodal también.

Sin embargo, no es el mismo caso de Aneliz, quien presume viajes y comidas en redes, pero casi nunca aparece con su hermano quien es menor por solo un año.

Recientemente, los jóvenes protagonizaron una discusión en las redes que dejó ver que su relación no es la mejor.

Aneliz compartió unas fotos del pasado donde llevaba el cabello rubio y escribió “Recuerdo de 👩🏼 con Winston 💕”, a lo que su hermano respondió “Qué bueno que ya no eres güera”.

Aneliz y Leonardo Aguilar Los hermanos de Ángela Aguilar discutieron en redes (@aneliz_aguilar/Instagram)

Este comentario Aneliz no lo tomó de la mejor forma y le respondió “ @leonardoaguilaroficial no seas grosero”, a lo que su hermano no respondió de vuelta y todo quedó allí, aunque los seguidores opinaron.

Estos comentarios son muy diferentes a los que Leonardo deja en el perfil de su hermana Ángela a quien siempre le deja mensajes de amor y admiración como “Increíble tu participación. Así se hace 🙌❤️😍🔥🔥”, “❤️ los tqm”, y emojis de corazones y abrazos.

Aunque Pepe Aguilar ha asegurado que entre sus hijos no hay rivalidades, usuarios en redes sospechan que Aneliz no es tan unida a sus hermanos. Sin embargo, ella constantemente deja mensajes de apoyo a Ángela y asiste con ella a diferentes eventos.