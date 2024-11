Esta sería la nueva amenaza de Cazzu a Ángela y Nodal, y sería devastadora

Desde que Christian Nodal anunció su separación de Cazzu y su “nueva relación” con Ángela Aguilar, la rapera argentina se mantuvo alejada de las redes sociales y de la vida publica, solo dedicada a su hija Inti y a sanar su corazón.

Pero unas declaraciones de la hija de Pepe Aguilar a ABC News defendiendo su relación con Nodal -”Ningún corazón se rompió. Tenemos la conciencia clara. Todos estamos bien, todos estamos felices, somos adultos”- llevaron al límite a Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida como Cazzu, quien decidió romper el silencio y llamar “mentirosa” a la esposa de su expareja.

“Para mí este es un tema tan privado, tan doloroso, que me hubiese gustado nunca decir nada, pero se está poniendo en duda mi integridad como persona. No sería jamás parte de un plan tan retorcido como el que se sugiere y citando lo que se dijo. También se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo yo la pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que nadie sufrió. Yo sufrí muchísimo y se rompió más que un corazón, se rompió mucho”, dijo la rapera al programa PLP de Argentina.

¿Unas fotografías amenazan a la Dinastía Aguilar?

Pero la artista argentina al parecer quiere seguir “metiendo el dedo en la llaga” y recientemente compartió un total de 13 fotografías que documentan su vida reciente, mostrando momentos en el estudio de grabación, sesiones de ejercicio, su rutina diaria, reuniones con amigos y a su pequeña hija Inti.

Y resulta que un detalle de esas imágenes tiene temblando al padre de su hija Inti y a la Dinastía Aguilar, pues la interprete de “Peli-culeo” al parecer está escribiendo un libro donde hablaría de “su trago amargo” con Nodal.

La creadora de contenidos, Andrea Pons, habló sobre el tema y dijo que la imagen de la página de un libro con un diálogo intrigante es uno de los detalles que hace pensar que Cazzu viene con algo grande.

“Pero ¿Qué podemos hacer las dos solas? Solas, es verdad, pero con un odio... Sus ojos tenían un brillo extraño. Sentí miedo y alegría. La oportunidad llegó cuando menos la esperábamos. Mi marido partió para la ciudad a arreglar unos negocios. Tardaría en regresar, según me dijo, unos veinte días”, reza el texto de la imagen.

El libro con “versión final”

Lejos de muchos pensar que podría ser una cita que refleja el momento que la rapera argentina está viviendo, resulta que en una siguiente imagen hay un documento de Google Drive, donde se lee: “Versión final, todos los capítulos”, lo que hace suponer que puede estar cerca un libro biográfico de Cazzu, una amenaza completamente para la pareja Nodal Aguilar.

Esta sería la nueva amenaza de Cazzu a Ángela y Nodal, y sería devastadora En las redes se corre el rumor de que Cazzu escribe un libro autobiográfico (Instagram: @cazzu)

Los comentarios de los fans no se hicieron esperar, algunos están emocionados por el regreso de la argentina, otros consideran que es “un chantaje” para asustar a Nodal y la mayoría aplaude que Cazzu siga el ejemplo de Shakira “facturar”.

“Cazzu, va facturar.👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼”, “Canción a nodal 😂 please”, “Si que facture y aproveche la oportunidad todos queremos a Cazzu”, “Chantaje?”, “No sé si libro pero algunos temas seguro sí”, son algunos de los comentarios en la red de Instagram.

¿Cazzu provocando “terror piscológico”?

Según el portal Infobae, al investigar el texto de la imagen que publicó Cazzu, resultó ser un fragmento del cuento “El huésped”, de la escritora mexicana Amparo Dávila. El cual fue publicado por primera vez en el año 1959 en la colección de relatos “Tiempo destrozado”.

El texto es conocido por su atmósfera de misterio y terror psicológico. La historia se centra en la vida de una mujer que vive en una casa donde su esposo introduce a un misterioso huésped. Este individuo, cuya identidad y naturaleza nunca son claramente reveladas, trae consigo un clima de tensión y miedo que afecta profundamente a la protagonista y su entorno.

A lo largo del cuento, la autora hace uso del suspenso y la incertidumbre, generando una sensación de opresión y angustia que refleja las luchas internas y el aislamiento psicológico de la protagonista. Amparo Dávila emplea elementos fantásticos y surrealistas para cuestionar la realidad y explorar temas profundos como la soledad, el miedo y la impotencia.