Este sería el verdadero motivo por el que Cazzu esperó más de 5 meses en pronunciarse sobre su ruptura

Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, asegura que las declaraciones de Ángela Aguilar a ABC News, sobrepasaron el límite de aguante que tuvo por más de 5 meses, por lo que decidió dar su versión de lo que sucedió y sintió con la ruptura del padre de su hija.

“Mantuve el silencio por todo ese tiempo porque me parecía lo correcto”, alegó Cazzu a Flor Jazmín Peña, La Joaqui y Anita Espósito en el ciclo PLP de LUZU TV.

“Se puso en duda mi integridad como persona. Se dijo que tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y como que se sugiere que yo formé parte de una especia de plan... Lo cual me siento un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira”, sentenció Cazzu, haciendo referencia a Nodal y Ángela Aguilar.

Christian Nodal reaccionó a las declaraciones de su expareja defendiendo a su actual esposa Ángela Aguilar. “De mi esposa no van a andar hablando así, no es una amante, no es nada de lo que ustedes dicen. Ni mucho menos lo que insinúa mi ex. Jamás fue mi amante”.

Le recalcó a Cazzu que su relación con ella “terminó, le parezca al mundo, a mi ex o no le parezca. Decidí estar con alguien más y ya está. Mi esposa jamás fue mi amante, ni siquiera una conversación, la única vez que hablamos fue para invitarla al Foro Sol que había sido hace mucho tiempo”.

De los egos y el silencio

La coach Liz Anna Plata se refirió a las declaraciones de Cazzu y de Ángela Aguilar y aseguró que la madre de Inti esperó tanto tiempo porque estaba enfocada en sanar.

Actuó con “un alto nivel de inteligencia emocional”, pues en vez de “reaccionar con ira, enojo y resentimiento, lo que hizo fue enfocarse para sanar aplicando un contacto cero”.

Con respecto a Aguilar, dijo que sus declaraciones las hizo para victimizarse y quedar “como la buena de la historia” y se confió del silencio de Cazzu, “pensando que su versión sería la única”.

“Su egocentrismo le jugó una mala pasada”, dijo la coach.

El detalle de la pensión ¿La verdadera razón?

Entre dimes y diretes de este triángulo amoroso hay un detalle y es que la reacción de Cazzu podría traer como consecuencia la perdida de la pensión que recibe por la menor de edad.

Tras conocerse que Nodal llegó al altar con la hija menor de Pepe Aguilar, se reveló que Cazzu había recibido una suma bastante significativa de dinero y propiedades a su nombre para no hablar sobre la nueva relación de su expareja.

Según Javier Ceriani, conductor de Chisme No Like, el cantante de regional mexicano depositó en una cuenta bancaria 9 millones de dólares para su primogénita, de igual manera, colocó tres propiedades a nombre de Cazzu.

Destaca el portal Infobae que la información nunca fue confirmada por ninguna de las partes, pero de ser cierto, la periodista Maxine Woodside mencionó que la argentina puede perder dichos beneficios ahora que rompió el silencio y aseguró que nunca fue parte de ningún triángulo amoroso.

Woodside recordó en su programa los beneficios económicos que supuestamente Nodal le otorga para mantenerse alejada de la polémica.

“Ella dijo que no quería hablar. Se dijo que había firmado un contrato con Nodal donde ella no iba a dar declaraciones porque él se iba a hacer cargo de todos los gastos de la niña y de ella. Les compró un rancho, una casa en Miami, le pasa una buena pensión. Ella había dicho que no iba a hablar de nada, pero pues ya decidió que sí”, mencionó.

El mensaje de advertencia Pepe Aguilar

Tras las declaraciones de Cazzu el pasado 31 de octubre, Pepe Aguilar lanzó un mensaje en sus historias de Instagram que hizo pensar a más de un fan que su publicación fue una indirecta para la argentina.

El jefe de la Dinastía Aguilar publicó una imagen de Halloween, donde se lee: “Duras verdades sobre ti que necesitas escuchar”.

¿Le reclamó? Así reaccionó Pepe Aguilar a las declaraciones de Cazzu, la ex de su yerno Pepe Aguilar publicó ese mensaje en sus historias que los fans consideran es una indirecta a Cazzu (Instagram: @pepeaguilar_oficial)

Aunque Don Pepe no nombró directamente a la trapera, las palabras del cantante levantaron polémica entre sus seguidores, quienes indicaron que evidentemente era una indirecta para Cazzu y una muestra de apoyo a su hija Ángela Aguilar, destaca el portal Las Estrellas.