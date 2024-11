“¿Está celosa?” Jacky Bracamontes y su esposo aparecen junto a Miss Universo 2024 y por este motivo la tildan de “controladora”

Jacky Bracamontes se destacó como una de las animadoras del Miss Universo 2024 junto a su compañero Danilo Carrera que se realizó en la Arena de Ciudad de México y donde fue coronada la representante de Dinamarca, Victoria Kjaer. La actriz y presentadora lo dio todo en el escenario y le puso el toque de glamour y profesionalismo a la transmisión.

Bracamontes estuvo acompañada como siempre de su familia, su esposo Martín Fuentes y sus 5 hijas, Jacky, Carolina, Renata y las gemelas Emilia y Paula, quienes estuvieron en primera fila disfrutando del evento.

Como era de esperarse, en medio de la emoción que se generó tras bastidores por el triunfo de la danesa, Jacky tuvo la oportunidad de compartir con la nueva Miss Universo y hasta de tomarse algunas imágenes para el recuerdo con Victoria y toda su familia.

Cuidado con las miradas

Las imágenes que publicó en su cuenta de Instagram generaron miles de comentarios, donde algunos internautas aseguraban que alguna de las hijas de la presentadora podrían llegar a ser Miss Universo en el futuro.

“La Niña del centro tiene una belleza 😮wow exótico ❤️”, “Mi querida @jackybrv aquí tenemos la futura miss están hermosas tus hijas bendiciones”, “Ahí esta la próxima reina de México”, “La niña Justo debajo de Jacky en la foto será alguna vez Miss Universo ✨😍”, son algunos de los halagos que recibieron las 5 bellezas de Jacky.

Pero un detalle con su esposo en una de las fotografías de la también actriz con la nueva Miss Universo hizo que los seguidores la consideraran una “controladora”, pues Martín Fuentes desvió la mirada hacia otro lado, suponen algunos “para no deleitarse con la belleza de la danesa”, además Bracamontes en una de las fotografía no le permitió estar al lado de la Miss.

El primero que encendió la mecha fue el presentador Carlos Adyan, quien preguntó etiquetando directamente a Martín Fuentes: “¿A quien mirabas @mft07?”. Y Jacky Bracamontes le contestó con otro comentario: “@carlosadyan jajajajjajajajjja me pregunto lo mismo 😝😝😝”

Jacky cuidando lo que es suyo

Una de las internauta también preguntó y recomendó como debió quedar mejor la imagen: “Y por qué Jacky en el medio? Digo la foto hubiese quedado súper bien con la miss en el centro del grupo”. Mientras otra respondió al comentario en mayúscula: “PORQ NINGUNA MUJER SE LE PUEDE ACERCAR A SU MARIDO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA” , destacando así que Bracamonte es una mujer celosa y cuida a su esposo de cualquiera que se acerque.

En redes sociales nadie se pierde de esos detalles y también opinaron sobre el hecho con jocosidad: “Así quiero yo que mi esposo haga cómo que ve a otro lado cuándo hay una mujer guapa 😍😂”, “Yo lo pensé, pero tú lo dijiste Britany 😂😂😂😂😂😂”, “Es que sería imposible no voltearla a ver, es hermosa”, “El esposo no quiero mirar no quiero mirar 😂”.