“Señas de una mujer de 44″: Jacky Bracamontes presume vacaciones en Venezia y sus piernas causan sorpresa por esta razón

La presentadora Jacky Bracamonte y su esposo Martín Fuentes han formado una de las parejas más sólidas del espectáculo, han superado muchos obstáculos juntos y tienen 5 hermosas princesas con las que se fueron de vacaciones familiares a Venezia en Italia.

La actriz mexicana es una mujer elegante y con mucho estilo, ganadora en el 2000 del concurso nacional Nuestra Belleza México y participante en el concurso Miss Universo 2001.

Pero así como es profesional, también es madre de 5 pequeñas Jacky, Carolina, Renata y las gemelas Emilia y Paula.

“El último embarazo fue gemelar, fue mi segundo gemelar, mi cuarta cesárea, ya el doctor me dijo: ‘Es un embarazo de alto riesgo’. Entonces yo me cuidé muchísimo en este último embarazo, silla de ruedas, tranquila, no me movía mucho…”, dijo la actriz y conductora cuando conoció la noticia de su último embarazo gemelar.

El detalle de las piernas que los fans captaron

Jackie decidió irse con la familia a Venezia a pasar sus vacaciones de verano y compartió esta linda experiencia en un post en su cuenta de Instagram con varias imágenes. “Turisteando en Venezia!!”, escribió la conductora a sus más de 8 millones de seguidores.

Los internautas no pasaron detalles en las fotografías, algunos felicitaron a la familia por sus vacaciones, otros enviaron emojis de corazones por la unión familiar, pero hubo unos que la criticaron por un detalle en sus piernas.

Resulta que en una de las fotos con su esposo y sus hijas, sus piernas llamaron la atención y generó debate de cómo debe verse una mujer que ha tenido cuatro cesáreas y tiene 44 años de edad.

“¿Qué tiene Jackie en las piernas?”, fue la pregunta que hizo uno de los seguidores que generó reacciones de otros , explicando que a la edad de jacky Bracamonte y con la cantidad de hijos que tiene, lo normal es que sus piernas se vean con varices o arañas vasculares.

“Piernas no filtradas normales como cualquier mujer de esa edad”, “probablemente venas brotadas q a todoooo el mundo le salen!”, “Señas de una mujer de 44 años”, “Tiene piernas normal de una mamá de 5 niñas hermosas han estado en muchos países y han caminado mucho debe de tenerlas cansadas es muy normal”, son algunos de los comentarios que recibió la conductora.

Arañas vasculares desde los 20 años

Muchas mujeres salieron en su defensa, asegurando que todas después de los 40 años, así se haga mucho ejercicio y tenga la mejor alimentación, salen las venas o varices y más cuando se trata de una mujer blanca.

Según el portal Medi España, en las piernas pueden salir las que llaman arañas vasculares y eso puede suceder a partir de los 20 años. Con la edad, también pueden aparecer venas varicosas, piernas hinchadas y cambios en la piel.

Los expertos estiman que alrededor del 60 % de la población tiene arañas vasculares. Las mujeres sufren esta afección con más frecuencia que los hombres.