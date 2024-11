Ella es Silvana Prince, la guapa madre de Vadhir Derbez que salió a defenderlo, ¿de su padre?

En un espectacular concierto, el cantante Vadhir Derbez logró reunir a su padre Eugenio Derbez, así como a sus hermanos Aislinn y José Eduardo. Pero, la gran sorpresa de la noche fue su madre, la actriz Silvana Prince, que también se unió a ellos y compartió de la velada, no sin antes dejar claro que todo el éxito de su hijo es únicamente producto de su gran talento y esfuerzo.

Silvana Prince, de 56 años, incursionó en el mundo del espectáculo como bailarina cuando era una adolescente y luego, a sus 22 años, participó en Miss Puebla, donde conoció a Eugenio, quien era chambelán de las participantes.

La belleza de ella lo deslumbró, por lo que le pidió su número telefónico y tras un encuentro, Cupido los flechó por cuatro años, tiempo en el que nació Vadhir, el único hijo de ella, y por quien hizo una pausa en su carrera artística.

“En su momento no fue un buen padre”

Silvana no perdió la oportunidad para exaltar todo el esfuerzo de su unigénito y destacar que no ha sido por las “glorias” de su padre: “Él es independiente, él paga todo el invierte todo, está echándole ganas y no tiene el respaldo de ninguna disquera, que si el papi, de nada. Yo creo que es un merito bien loable y lo merece porque tiene todo el talento del mundo y estaría mal si no lo digo”.

Vadhir anunció que no usará el “Derbez” como nombre artístico, a lo que su madre explicó: “Él tiene el Derbez como nombre, y no por su papá, sino por su abuela, porque fue el consentido de su abuela. (...) Pero, si se lo quita, aunque es su nombre, está bien. De todas formas la gente va a seguir diciendo lo que se le de su gana”.

Aseveró en un encuentro con la prensa, que llevar el Derbez ha sido más “un peso que una ayuda, y es lo que la gente no lo entiende”. Prince también habló sobre la paternidad del también director de cine al ser consultada si fue buena y ella no dudó en decir que “Eugenio está mejorando, en su momento no lo fue, eso se sabe, pero ha cambiado también por la edad, los años no pasan en balde”.

En relación con el controversial tema “Morrito”, también se expresó cómo vivió ese momento cuando la escuchó por primera vez: “Fue catarsis para él. Como mamá siempre es duro darte cuenta lo que tu hijo sintió y tú ni muchas veces te enteraste. Obvio soy mamá llorona, totalmente. Fue un tema para su papá, tema que pegó fuertísimo para muchísima gente”.

Está orgullos de Vadhir porque “escribe, compone, es cantante, es fotógrafo, baila y cocina delicioso”. Ante tantos proyectos y metas que tiene él ahora, no desea que se convierta en padre en estos momentos.