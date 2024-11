“Quién fuera Tessa”, Vadhir Derbez compartió foto con hija de José Eduardo, pero este detalle se robó la atención

Hace casi cinco meses que José Eduardo Derbez tuvo a su primera hija con su novia, Paola Dalay, Tessa, y toda la familia estuvo presente.

PUBLICIDAD

Incluso días y meses después todos han compartido fotos con la nueva integrante de la familia, desde Eugenio, Alessandra, hasta Aislinn, pero había un gran ausente.

Se trató de Vadhir, el otro hijo de Eugenio Derbez quien no había compartido fotos con su sobrina, ni estuvo en el hospital cuando nació, lo que había traído muchos comentarios y rumores.

“No te había visto bien”, Vadhir conoció a hija de José Eduardo Derbez y compartió el tierno momento, pero este detalle se robó la atención

Sin embargo, Vadhir Derbez salió a aclararlo todo desde sus redes, y finalmente compartió una foto y video con su segunda sobrina, la hija de José Eduardo Derbez.

En el video se ve al también actor y cantante sosteniendo a su sobrina a pocos días de nacida y estaba muy feliz y sonriente, y escribió “Feliz con mi Sobri. Me han preguntado mucho por ella, obvio la conocí hace tiempo. Pero me había tardado en subirles algo. Soy el tío más orgulloso y amo ver a @jose_eduardo92 y a @paodalay_2203 tan felices en esta etapa. ❤️❤️❤️ Ah... y no me juzguen en el video jaja soy nuevo en esto”.

Aunque se trató de un adorable momento familia, un detalle se robó la atención de estas fotos y videos y fueron sus músculos, especialmente sus brazos, que desataron suspiros en sus seguidoras.

“A caray, que brazotes, son reales? A ver cargame…….??? 😂”, “Vadhird no te había visto bien JAJAJA😍”, " cuando quieras hacemos uno..❤️”, “😂 tus brazotes le daban dos vueltas a la bebé 😂😂😂”, “No me quieres cargar a mí con esos brazotes?😍”, “Quien fuera Tessa 😍”, “Yo solo me fijé en los brazos de @vadhird 🫢😍”, “yo con la bebé: échalo porque tenemos que repartirlo entre todas 🫢”, “dios mío pero que buenote está este hombre”, y “no pude ver a la bebé, solo me concentré en esos brazotes jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Esto ha desatado risas en el post, pero hasta ahora ni él, ni ningún integrante de la familia se ha referido a esto.