Sherlyn González da el mejor regalo del mundo a su hijo, pero la señalan por estos motivos

La vida no ha sido igual para la actriz y conductora de televisión, Sherlyn González, tuvo a su hijo André. Desde que llegó hace cuatro años, el pequeño ha transformado su existencia. Ahora es maestra y alumna de su niño, a quien trajo al mundo bajo fertilización in vitro, ya que su mayor sueño era convertirse en madre.

PUBLICIDAD

Ella no ha dudado en darle todo lo que puede a su niño y celebrar cada logro, como cuando compró su casa, también cuando viajaron a Europa. Amor y cariño es lo que le sobra a André, quien además practica equitación, pues tiene una gran afinidad por los caballos.

Este año, el niño debutó en el mundo de la actuación, pues protagonizó un video musical de Carlos Macías. Esto le encantó a la audiencia, que no pudo dejar de compararlo con ella cuando tenía la misma edad, pues el parecido es asombroso.

Sherlyn ha usado sus plataformas no solo para contar las maravillas y noblezas de su niño, sino también para crear conciencia sobre la crianza y lo que como padres es importante que cada uno vea. En una oportunidad, contó cómo empatizó con una madre que estaba colapsando porque su bebé no paraba de llorar en pleno vuelo.

El más reciente episodio fue la agresión que vivió André producto del bullying del que es víctima desde el año pasado por uno de sus compañeros de clases y cuya madre minimizó el episodio, por creer que son “cosas de niños”.

‘El mejor regalo del mundo’ se llenó de críticas

Desde que Sherlyn anunció que sería madre por inseminación artificial, pues había fracasado en varias relaciones románticas, se llenó de críticas, que no han cesado hasta ahora, pues ya no solo es porque que su hijo no tiene un padre, sino también por lo que hace y deja de hacer con el niño.

Hoy, miércoles 20 de noviembre, volvió a ser el centro de atención cuando compartió con sus seguidores el regalo que le dio a André. La artista de 39 años lo sorprendió con una gran caja de plástico adornada con globos y un escrito que decía: “André: Desde el cielo vi al niño de la sonrisa más linda, y le pedí a Dios venir a crecer y jugar contigo”.

PUBLICIDAD

Cuando el pequeño se acercó a la caja para destaparla se asustó al notar que se movía, sin embargo, ante la seguridad que le transmitió su madre, la abrió y descubrió ‘el mejor regalo del mundo’: un cachorrito. Lo sacó y comenzó a correr por todo el jardín con él. El clic que ambos hicieron fue de inmediato.

“Joy”, con su energía incesante como la de André, recorrió la casa. Sintió que llegó a donde pertenece. La actriz también compartió una serie de videos en los que se ve a ambos compartiendo, entre ellos uno en el que los dos están parados en la parte trasera del auto, junto del lado de la ventana, disfrutando del viento que rozaba sus caras.

Pero, los señalamientos no faltaron en la caja de comentarios de la publicación: “Los niños siempre deben ir sentados en su car seat, abrochados por su seguridad” y “Habiendo tantos perros en adopción y en la calle, siempre comprar es un lástima”.