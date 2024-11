¿Lo demandarán? Este cantante sacó tema inspirado en Ángela, pero indignó a muchos

La cantante Ángela Aguilar se ha sometido al escarnio público desde que aceptó revelar su romance con el artista Christian Nodal, justo pocos días después de que él rompió Cazzu, con quien tuvo una hija. Ella es quien se ha llevado todo el peso de las críticas, las burlas y las humillaciones, especialmente luego de la boda y las cuatro entrevistas en las que habló de su amor.

Fanáticos y algunos artistas, la defienden y aseguran que quien debe ser señalado es él, como lo hizo la locutora Maxine Woodside. Sin embargo, otros han ha afirmado que ha sido su actitud la que ha generado controversia, sobre todo por haberle escrito a la propia Cazzu en una de las fotos que subió con Nodal, que ella era “fan de la relación”, para unos meses más tarde contraer matrimonio con él.

Esta frase de volvió viral y ha servido de meme. Pero, no solo eso, sino también como idea para un capítulo de la popular serie mexicana “La Rosa de Guadalupe”, que en septiembre estrenó un episodio en el que relató un triángulo amoroso entre Tristán, Angélica y Juli.

“Fan de su relación”, el nuevo tema musical que genera controversia

Como si los abucheos de los premios “Kids Choice” fuera poco para la hija menor de Pepe Aguilar, otra vez volvió a ser tendencia, pero por su popular frase que ahora se convirtió en el título de una canción de regueton. Fue el el cantante colombiano Ryan Castro quien lanzó la rola el pasado 10 de octubre, pero ahora se hizo popular.

“No te lo he dicho, pero siento envidia cuando lo veo, cuando él te abraza, cuando él te besa”, así parte de la Me tiene entre la espada y la pared esta situación. Quisiera comentarle: Soy fan de su relación”, dice la primera estrofa de la rola, que el músico no volverá a cantar hasta nuevo aviso, pues presuntamente fue demandado por Pepe Aguilar.

Así lo dejo ver Blessd, quien durante una presentación con Ryan bromearon sobre la canción y le comentó: “¿La misma que el papá te demandó?”. Además. Castro también publicó en su cuenta de X: “Escuchen bastante ‘Fan de su Relación’ y hagan videos pa’ que otras personas la escuchen también. Yo creo que no voy a volverla a cantar en vivo hasta nuevo aviso”.

Pero, este no es el único artista que se inspiró en la icónica frase para hacer un tema, pues el mismo 10 de octubre, el colombiano Pandaa también estrenó su canción. El cantante de regional mexicano Carlos Sarabia, igualmente lo hizo y lo publicó en Youtube el 30 de agosto; y una semana más tarde lo replicó Lauri García.

En solo 42 días se lanzaron cuatro canciones con el mismo título y basado en la misma historia. Sin embargo, todo apunta que solo Ryan fue demandado, pues hasta no se conoce que Pepe hay formalizado una denuncia en contra Televisa o los otros artistas.

Lo cierto es que a algunos no le gustó la versión del colombiano: “Está claro que todos quieren hacer plata con Ángela y Nodal, y todos se quieren dar a notar”, “Que barbaridad cómo les da de tragar el hablar tanto de los Aguilar” y “Por qué le jalan tanto a los Aguilar😮”.