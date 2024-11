“Esperaba aplausos y se llevó lo peor”: Así enfrentó Ángela Aguilar a fans indignados en los premios Kids Choice Awards

La carrera de Ángela Aguilar, considerada una de las promesas más importantes de la música regional mexicana, se encuentra en un momento crítico. Las controversias que rodean a la joven artista no han cesado, y en los últimos meses su nombre ha sido tendencia más por polémicas que por logros musicales.

Recientemente, Ángela desató una ola de indignación tras una entrevista con ABC News Live, donde habló sobre su relación con Christian Nodal, asegurando que “todas las partes estaban de acuerdo y no hubo corazones rotos”, minimizando el impacto de su vínculo con el cantante.

Ángela Aguilar / Cazzu

Estas palabras no pasaron desapercibidas para Cazzu, quien compartió en el podcast PLP: “Se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce y que no sabe cómo yo la pasé... Yo sufrí muchísimo y se rompió muchísimo más que un corazón”.

La respuesta de Cazzu tocó fibras sensibles en el público, que rápidamente tomó partido. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para la argentina, a quien el público calificó de “ejemplar” por enfrentar sola el cuidado de la hija que tuvo con Nodal, mientras este y Ángela parecían “burlarse de lo que hicieron”.

Ángela Aguilar y Christian Nodal

En medio de esta controversia, Ángela fue nombrada Mujer del Año por la revista Glamour, lo que desató aún más críticas. Una petición en Change.org exigía que se revocara el título: “No lo merece” y “no representa nada positivo”, decían los firmantes. Pese a la presión, la cantante aceptó el premio y agradeció el apoyo de sus seguidores en su discurso, mientras que la revista defendió su decisión: “Nosotros premiamos el talento y estilo musical único que han llevado a Ángela Aguilar a ser una de las artistas más prometedoras de la música regional mexicana”.

Polémica en los Kids Choice Awards

Ángela Aguilar

La tormenta mediática no terminó ahí. Durante su aparición en los Kids Choice Awards 2024, celebrados en el Auditorio Nacional, Ángela volvió a ser el centro de atención. En la alfombra naranja, optó por evitar a la prensa tras recibir preguntas incómodas. Una vez dentro, junto al actor Michael Ronda, Ángela fue inicialmente bien recibida como conductora del evento.

Sin embargo, al momento de su número musical, el público mostró su descontento con abucheos y gritos de “Cazzu”. Las críticas no se hicieron esperar en redes sociales: “Es lo menos que merece”, “lo siento pero es lo que ha cosechado”, “esperaba aplausos y se llevó lo peor”.

Además, muchos señalaron la influencia de su padre, Pepe Aguilar, a quien han señalado de mover sus cartas para “limpiar la imagen de su hija”. “El papá podrá comprarle portadas, eventos y entrevistas, pero jamás el cariño de la gente”.

Entre críticas y aplausos

A pesar de los ataques, Ángela siguió con el show, respaldada por su co conductor. La cantante lució varios atuendos llamativos, como un vestido negro con transparencias y un mensaje de paz en su falda: “All you need is love”. Aunque algunos interpretaron esto como un intento de redimirse, la controversia parece haber opacado cualquier intención de reconciliación con su público.