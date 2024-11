3 looks más criticados de la esposa de Ricardo Montaner: muestra que no le importan las críticas

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez conforman una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento latinoamericano. Juntos han logrado formar una feliz familia con sus tres hijos.

Su matrimonio es considerado ejemplar gracias a la unidad que siempre han demostrado como esposos a través de sus redes sociales, donde exponen el gran amor que los mantiene ensamblados.

Sin embargo, aunque son muy admirados por el público, ambos también son criticados por diversos aspectos. Marlene, por ejemplo, ha sido muy atacada a causa de su estilo personal único y original.

De hecho, en las publicaciones del clan en Instagram donde aparece, se han registrado muchos comentarios criticando sus decisiones a la hora de vestir, a los que la artista ha hecho oídos sordos.

De esta manera, la también cineasta y autora estaría demostrando con cada estilismo orquestado por ella que no le importa el qué dirán sino mantenerse fiel a su esencia y su forma de ser.

Looks de la esposa de Ricardo Montaner que han sido muy criticados

A continuación, repasamos tres looks de Rodríguez que han sido muy criticados por los internautas, pero con los que evidenció que las críticas le resbalan y su sentido de la moda es único.

El look con chaleco de volantes y jean bota ancha

Uno de los atuendos más interesantes de Marlene Rodríguez lo llevó en febrero pasado. La famosa lució para una ocasión en Miami el clásico combo estilístico de camisa blanca y pantalón de mezclilla.

Eso sí, ambas piezas eran muy llamativa por sí solas. Su jean, por ejemplo, era bota ancha con aberturas a los costados. Remató con un chaleco con volantes en varias texturas y sandalias bajas.

Sus fanáticos opinaron que se veía sensacional, pero muchos la criticaron por la que consideraron una extravagante combinación. “Me parece terrible el outfit” fue uno de los comentarios en contra.

Marlene Salomé, la esposa de Ricardo Montaner, es dueña de un sentido de la moda muy original y auténtico | (Usuario/Instagram: @montaner)

El look playero a full color y estampados

Otro estilismo de Marlene que resaltó por su originalidad, pero dividió opiniones fue uno que portó en marzo pasado para hacer una visita con Ricardo a una playa en Samaná, República Dominicana.

En esa oportunidad, vistió una clase de poncho marrón con un print de hongos coloridos y lo combinó con un par de pantalones con estampado de rayas en verde, marrón, amarillo y naranja.

El look con pantalones cortos y zapatos chunky

La mamá de Mau, Ricky y Evaluna Montaner volvió a dar muestra de su estilo sinigual en agosto al llevar una versión original del tradicional traje de oficina de top blanco con un pantalón oscuro.

Y es que combinó una camisa blanca oversize con cortes y flecos con lo que parecían pantalones cortos anchos con estampado de raya diplomática. Remató el look con botines de suela chunky.

Nuevamente, sus admiradores la aplaudieron por su traje, pero muchos usuarios la juzgaron. “No me gusta esa pinta. I’m sorry”, “Esos zapatos se los pidió a Eva” y “Sé que la ropa de ella debe costar una fortuna, pero se viste muy feo” fueron algunas opiniones negativas.