“Un look prehistórico”: Camilo y Evaluna se ‘rayaron’ en los Grammy Latinos por sus peculiares atuendos

La noche de este jueves 14 de noviembre se realizó la 25 edición de los premios Grammy Latinos, que se desarrolló en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos, donde una constelaciones de estrellas artísticas acudieron para recibir sus galardones y también disfrutar de la máxima premiación de la música. El gran homenajeado fue el colombiano Carlos Vives, quien se convirtió en “Persona del año”.

PUBLICIDAD

La conducción estuvo a cargo de las nominadas María Becerra, Juliana y Luisa Sonza, mientras que Alejandro Fernández, Anitta, Becky G, Carlos Rivera, Draco Rosa, Juan Luis Guerra y Karol G, lo dieron todo en su actuación.

Por supuesto, que todos los artistas desfilaron por la alfombra roja para mostrar sus atuendos. Unos acertaron con sus prendas, mientras que otros no atinaron, como los esposos Camilo y Evaluna, quienes fueron funados en redes sociales.

Entre los que destacaron por sus trajes está Karol G, quien lució espectacular en un flamante vestido turquesa con escote en V profundo que le llegó al ombligo, y que dejó ver su brasier de pedrería. Accesorio que le aportó mucha clase al outfit. Este diseño de Versace le aportó mucha distinción con su drapeado en la zona de la cadera y con una maxi cola, que recordó al famoso ‘jungle dress’ Versace de Jennifer López.

Nathy Peluso deslumbró con “un vestido absolutamente bordado en geometrías. Tiene una pequeña reminiscencia de los años 50, sobre todo en la línea del escote”, señaló la diseñadora Verónica de la Canal para Infobae. Becky G, María Becerra, Ángela Aguilar, Yailín, Carlos Rivera, Carlos Vives y Bizarrap, entre otros, estuvieron a la altura del evento.

Es “un look prehistórico”

Sin embargo, como entre gustos y colores no han escrito los autores, hubo algunos cantantes que se mantuvieron fiel a su estilo y sorprendieron, pero no de la mejor manera en su paso por la alfombra. Uno de ellos fueron Evaluna Montaner y Camilo Echeverry, quienes tienen una particular forma a vestir y en esta ocasión no fue la excepción.

Ella se vistió con atuendo largo con transparencia en todos negro, blanco y gris, que de acuerdo con ella simulaban humo. La tela envolvió todo su cuerpo hasta el cuello, logrando una escolte parecido al halter. Debajo, uso una tanga y sujetador negro.

PUBLICIDAD

Mientras que Camilo, llegó con una camiseta manga sisa de transparencia negra y un pantalón pantalón estilo palazzo negro. El peculiar outfit lo complementó con un gran arete con la forma del torno y piernas de un hombre.

Por supuesto, que no a penas posaron los internautas no dudaron en dejarle sus incendiarios comentarios: “Con qué fue te envolviste, Evaluna”, “El vestido de Evaluna fue diseñado para la cortina de Halloween para mi trabajo”, “El Camilo siempre de hippie”, “Camilo como que iba a pescar”, “¿Lo que trae colgado en la oreja es un sartén y dos cucharas!?”, “Por qué siempre se disfrazan”, “Nos devolvieron al pasado”, “Parecen prehistóricos”, y “Look prehistórico, algo diferente”.