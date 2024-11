“Qué manera de echarle a perder el premio”: el error de Ángela Aguilar en los Latin Grammys que desató críticas

Ángela Aguilar dijo presente en los Premios Grammys acompañada de Christian Nodal, pese al rechazo que han causado por su romance. La dinastía Aguilar no se perdió la premiación que reúne a los máximos exponentes de la música latina pero no escaparon de las críticas.

La princesa del regional mexicano apareció con un elegante vestido con transparencias en corte de sirena e incrustaciones brillosas y más tarde apareció con un look ceñido en color azul con detalles brillantes.

Luego de su paso por la alfombra roja con su esposo, Ángela apareció con su padre Pepe Aguilar y su hermano Leonardo con quienes presentó el premio ‘Mejor álbum vocal pop tradicional’.

El error de Ángela Aguilar en los Latin Grammys

Las críticas no paran en la vida de Ángela Aguilar y luego de enfrentar un escándalo al ser galardonada como la ‘Mujer del año’ según la revista Glamour, premiación que usuarios en Internet pedían que no le fuera entregado por presuntamente haber sido la tercera en discordia entre Nodal y Cazzu, la intérprete no dudó en acudir a los Grammys.

Aguilar subió al escenario sin temor a las críticas y aunque deslumbró con su atuendo y estuvo acompañada de su padre y hermano, cometió un error que alimentó la ola de hate que ha recibido en los últimos meses. Y es que la famosa tuvo un percance al momento de decir el nombre de Kany García quien se consagró como la gran ganadora de la categoría, por lo que usuarios en Internet aseguran que echó a perder el momento de Kany.

Además, mencionan que intentó quedarse con todo el protagonismo y rechazan la visivilidad que ha tenido en los últimos eventos, pese al rechazo que ha enfrentado en redes y muchos aseguran que su padre se ha encargado de meterla en los distintos eventos.

“Ni para decir un nombre en conjunto sabe hacer, No soporto a Pepe ni a su hija”, “Esa familia la meten a la fuerza en todos lados”, “Ay angelita la madrastra ni para leer sirves”, “Hasta para decir el nombre de Kany la cagaste Angelita”, “Para que suben los 3, si la Dora se les va a adelantar por protagonismo… Pepe y el hermano quedaron 🤡”, “Que tal manera de arruinarle el premio a @kanygarcia con esta familia”, han sido algunos comentarios.