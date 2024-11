Desde un pastel con alas hasta una imitadora de Selena: así fue el ‘baby shower’ de Karely Ruíz

Ya falta poco para que la influencer mexicana Karely Ruiz debute en la maternidad con la llegada de su bebe Maddison, por lo que este jueves 14 de agosto celebró su “baby shower”, con un tierno motivo, pero en el que ella no perdió su esencia sexy.

La modelo de la plataforma OnlyFans anunció que estaba embarazada el pasado 24 de agosto.

El 24 de agosto de 2024, Karely anunció su embarazo en Instagram con una foto en la que lució un vestido corto con tul turquesa, y un mensaje emotivo: “El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento, estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí. Te cuidaré y te amaré por siempre”.

Ella soltó su gran noticia el día que reveló el sexo de su nené, con una gran celebración en el jardín de su vivienda. Por supuesto, que tras de su anuncio surgió la pregunta: quién es el padre, ya que no se le conocía una relación amorosa pública. Ella prometió que lo revelaría en el nuevo canal de Youtube que abriría, pero no ha sido así.

Se filtró una foto de un hombre que la acompañó en la revelación del sexo, y se presume que sea él el padre de Maddison. Muchos especulan que se trata de Johnny Echeverría, el mismo fan que tuvo un encuentro sexual con ella y que fue viralizado en las redes sociales.

Echeverría es de Yucatán, México, y tiene un perfil bastante discreto en internet, por lo que solo se sabe que es hincha del fútbol y dirige una agencia de consultoría, publicando regularmente sobre cómo alcanzar el éxito en los negocios.

Así fue el ‘baby shower’

La fiesta de bienvenida de Maddison se realizó en en el salón Demmia Cumbres Venue, en Monterrey, México. Por supuesto, que la extravagancia no podía faltar, pues es el sello de Karely, quien vistió un ajustado vestido largo rojo con pedrería y con escote de corazón, que la hizo ver muy sensual.

En pastel dio de que hablar. Tenía unas grandes alas que se movían, pues la temática fue de mariposas. Además, también se contó con la animación de una imitadora de la cantante Selena Quintanilla. Las invitadas se divirtieron en un toro mecánico, pero también pusieron a volar su imaginación pues a cada una se le dio un body blanco que debieron pintar con mensajes alusivos a bebés y el nacimiento de Maddison.