Karely Ruiz genera intriga sobre el estado de su embarazo: “pase el susto de mi vida”

La influencer Karely Ruiz, conocida por su enorme popularidad en redes sociales, recientemente compartió con sus seguidores una preocupante experiencia durante su embarazo.

A través de sus historias en Instagram, la joven de 23 años reveló que sufrió una fuerte alergia que la hizo pasar “el susto de su vida”, lo que rápidamente generó preocupación entre su comunidad.

Ruiz, quien se encuentra en su sexto mes de gestación, sorprendió a todos cuando anunció que esperaba su primer hijo. Desde entonces, ha mantenido a sus fans al tanto de cada detalle.

Su transparencia sobre esta nueva etapa en su vida ha sido bien recibida, pero también ha despertado muchas preguntas, particularmente sobre la identidad del padre del bebé, lo que ha generado más intriga en torno a su situación personal.

“No quiero que nada le pase a mi bebé”

En una publicación reciente, Karely compartió abiertamente su preocupación tras haber sufrido una alergia severa. “Ayer me dio una alergia horrible, pasé el susto de mi vida, no quiero que nada le pase a mi bebé”, escribió. Aunque no ofreció más información sobre su estado actual, estas palabras encendieron las alarmas entre sus seguidores, quienes le han mostrado su apoyo en todo momento.

La noticia de su embarazo y ahora los problemas de salud que ha enfrentado han sido temas de gran interés para sus seguidores. Karely, que ha logrado posicionarse como una de las modelos más exitosas en plataformas como OnlyFans, ha encontrado en sus redes sociales un espacio para compartir su vida con autenticidad.

A pesar del susto reciente, sus fans continúan enviándole mensajes de ánimo, esperando que tanto ella como su bebé se encuentren bien.

Aunque la situación de salud causó preocupación, Ruiz continúa mostrándose optimista y fuerte frente a su comunidad en redes. A lo largo de esta etapa, la influencer ha sido transparente y seguirá compartiendo su experiencia, manteniendo a sus seguidores al tanto de su bienestar y el de su bebé.