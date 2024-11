“Qué humillante”, el ‘desplante’ de Nodal a Ángela Aguilar mientras recibía el premio a “Mujer del año”

Aunque se recogieron firmas y miles estuvieron en su contra, Ángela Aguilar recibió el premio a “Mujer del año” por parte de la revista Glamour.

En una ceremonia lujosa, la noche de este miércoles 13 de noviembre, la cantante y las otras famosas como Dulce María y Galilea Montijo fueron galardonadas con este importante premio.

A pesar que Ángela fue y estuvo acompañada por Nodal y su hermana Aneliz Aguilar, decidió no desfilar por la alfombra roja como las demás galardonadas, dando mucho de qué hablar.

El “desplante” de Nodal a Ángela Aguilar mientras recibía el premio a “Mujer del año”

Aunque Nodal acompañó a Ángela Aguilar, a recibir este importante premio como “Mujer del año”, tuvo un gesto que muchos dicen que fue un “desplante” con su esposa.

En las imágenes que captaron de ellos juntos en el evento el famoso tenía unas expresiones serias, y no se veía para nada feliz ni orgulloso de su esposa, y además, ella posó con otro hombre que no fue él.

En unas fotos que circulan en redes con Ángela con el premio y se ve muy sonriente y feliz, solo aparece el influencer Papi Kunno junto a ella, feliz y orgulloso y hasta escribió “y soporten”.

Incluso el famoso influencer se arrodilló ante la cantante mexicana y la aduló, lo que sorprendió a muchos fue que Nodal no estaba a su lado, o al menos aún no han aparecido fotos y videos de ese momento.

“Uy pero que feo que el esposo ni se muestra feliz ni orgulloso”, “o sea ese debía ser Nodal no Kunno”, “que adulador, para que lo sigan llevando de viaje”, “por qué Nodal no posó con ella así de feliz, algo no cuadra”, “Nodal estaba ahí como obligado”, “que desplante de Nodal, estaba a su lado, pero ni posó con ella ni se mostró feliz”, “y el Nodal dónde estará”, y “estuvo con ella, pero que serio y enojado se ve”, fueron algunas de las reacciones en redes.