Christian Nodal está viviendo su mejor momento en su carrera y también en su vida personal, y aunque reciba muchas críticas, sus logros cada vez aumentan y deja ver que es el mejor en lo que hace.

Hace unas semanas fue reconocido en Harvard con el premio ‘RAZA Trailblazer Award’ por el impacto generacional que ha tenido su música en Estados Unidos y en el extranjero y cada vez suma más triunfos.

“Parece una abuelita”, Nodal posa con lujoso look de Dior en revista, pero se lleva burlas por esto

Nodal posó recientemente para la edición de diciembre de la revista Elle Man con diferentes looks, todos de la lujosa y prestigiosa marca Dior, en París.

El famoso posó con algunos atuendos de pantalones y camisa y también con suéter, y uno de esos atuendos fue criticado, y aseguran que no le queda bien ese estilo.

Nodal posó con un pantalón negro que combinó con una camiseta blanca y un suéter tejido en tono marrón, pero a muchos no les gustó este atuendo.

“Que raro ese look”, “ese estilo no le queda”, “parece una abuelita con ese suéter”, “le está afectando el estilo de Ángela Aguilar”, “se veía mejor con su estilo cuando estaba con Cazzu”, “no le quedan ni los atuendos ni esas poses”, “Nodal no es modelo, se ve ridículo modelando, o intentándolo”, “no me gustó ese look, ni que sea Dior”, “podrá ser muy lujoso y de marca, pero se ve ridículo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Por mucho, Nodal se ha caracterizado por tener un estilo muy mexicano con pantalones de jeans, o rancheros, chaleco, sombrero y botas, e incluso en algunas ocasiones ha llevado un estilo más rockero o con camisas anchas, pero muchos dicen que este nuevo estilo no lo beneficia y que debería quedarse con el de antes.

Sin embargo, se sabe que cuando las marcas visten a famosos, ellos deben usar lo que las marcas de lujo le pongan o quieran para ellos, por lo que puede tratarse solo por esta vez para la revista.