“¿Que siempre no la quiere?”, el ‘desaire’ que mamá de Nodal habría hecho a Ángela tras aparecer felices en fiesta

La semana pasada Nodal festejó el cumpleaños de su mamá Cristy con una lujosa y extravagante fiesta que contó con varios invitados.

Una de ellas fue Ángela Aguilar, con quien se especulaba que tenía una mala relación, pero tras ser captadas abrazadas, riendo, y muy felices en su fiesta, disipó todos los rumores.

Incluso Leonardo, el hermano de la cantante también asistió al evento y posó con Cristy y el padre de Nodal, Jaime, y todos se veían muy felices, pero ahora un gesto de la madre del intérprete de De los besos que te di ha dado de qué hablar.

El desaire que madre de Nodal le habría hecho a Ángela Aguilar tras aparecer felices en su fiesta

Cristy Nodal ha compartido en redes algunas fotos de su fiesta de cumpleaños, pero en ninguna ha compartido fotos con su nuera, Ángela Aguilar.

Muchos han notado esta diferencia ya que en las otras ocasiones la madre del cantante sí publicó fotos con las novias del cantante en ese entonces, tanto con Cazzu como con Belinda.

De hecho, Amely, la hermana del cantante también compartió fotos y videos del importante día e ignoró por completo a su cuñada, por lo que dicen que la relación con Ángela no va tan bien como quieren aparentar.

Muchos incluso aseguran que tanto Cristy como Amely prefieren a Cazzu y la apoyan más que a Ángela, pues no solo es la madre de la hija del cantante, sino que le tienen cariño.

“Qué feo gesto por parte de la madre de Nodal”, “ellos quieren aparentar que se llevan muy bien, pero no”, “aunque se esfuercen, ni la madre ni la hermana de Nodal quieren a Ángela, ellas prefieren a Cazzu”, “ellas som team Cazzu”, “con Cazzu y hasta con Belinda sí publicó fotos y con su nuerita actual no”, “parece que no todo es tan perfecto como quieren hacer ver”, “se nota que no la soportan, es que es la otra, aunque digan que no”, y “se nota que todo lo hacen obligadas por Nodal, pero no la soportan”, fueron algunas de las reacciones en redes.