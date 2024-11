No es solo Cazzu: el nuevo señalamiento que enfrentan Ángela y Pepe Aguilar

La dinastía Aguilar sigue en medio de la polémica y no toda la controversia que enfrentan sería culpa de Ángela Aguilar por su matrimonio con Christian Nodal, pues la familia arrastra un escándalo que han tratado de ocultar desde hace varios años.

PUBLICIDAD

La imagen de Ángela Aguilar ha quedado por el piso al ser acusada de ser la amante de Nodal cuando este aun estaba con Juleita Cazzuheli, madre de su hija Inti, por lo que su padre, Pepe Aguilar, ha salido en su defensa, quedando también en medio de señalamientos por su crianza.

Sin embargo, esta no es la única polémica que enfrentan, pues ambos estaría lidiando con una demanda por parte de familiares de un ex empleado, la cual estarían intentado evadir situación que ha aumentado la indignación en redes.

Esta es la demanda que enfrentan Pepe Aguilar y Ángela

Ángela Aguilar y Pepe Aguilar estarían en medio de una demanda por parte de Ana Rosa Macías Madrigal, viuda del músico Miguel Ágel Hernández Trejo, quien falleció a finales del 2021 a causa de COVID-19 y habría trabajado por al menos 21 años.

La familia del músico asegura que los Aguilar se negaron a pagar gastos por funerales y lo que correspondería en la parte del dinero, alegando en su defensa que “ya no trabajaba para ellos cuando murió”.

“Desconocemos por qué Ángela Aguilar no contesta la demanda, no ofrece pruebas, no se presentó a la audiencia y legalmente fue declarada confesa”, dijo el abogado Arturo Yahir Caridad, quien trabaja para la familia del músico fallecido.

Según el letrado informó al programa ‘Chisme No Like’ los cantantes solo pretenden pagar el 5% de lo correspondiente, también que habrían ‘amenazado’ a la familia con aceptar la cantidad que desde un inicio les ofrecieron y acabar con el proceso legal.

PUBLICIDAD

“Y en caso de que lo rechacen, Pepe Aguilar va a hacer lo posible para que no les paguen y va a hacer lo que sea porque no quiere ser condenado”, dijo sobre la posibilidad de que la familia presione a las autoridades sobre el proceso.

De igual manera, mencionó que están a días de conocer la resolución a este caso, “yo estoy señalando que el actual de la autoridad ha sido con favoritismo y dejamos muy a reserva qué va a suceder con esta situación”.

Según el programa ‘Ventaneando’ la familia del músico fallecido estaría exigiendo Prima de antigüedad, la parte proporcional de aguinaldo, vacaciones, compensación por servicios de fallecimiento y reparto de utilidades.