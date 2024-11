¿Le hace la vida imposible? El gesto de Ben Affleck contra JLo que la ha indignado

La ex pareja estaría evitando hablar de su romance.

Jennifer Lopez y Ben Affleck causaron sorpresa este 2024 luego que pusieran fin a su matrimonio a solo dos años de haber llegado al altar, pues sus fans consideraban que se trataría de una unión para siempre al tratarse de su reconciliación a dos décadas de haber suspendido su compromiso.

Los señalamientos no han faltado al rededor de la pareja, aunque esta ha preferido no hablar sobre los detalles que los llevó a su separación. Sin embargo, sus últimas salidas demostraban que algo no andaba bien entre ellos por los gestos de infelicidad y enojo que siempre lucía el famoso.

JLo y Ben habían unido a sus hijos, quienes formaron una linda amistad por lo que cada tanto se les ve en algunas salidas juntos, lo que demostraba que habían terminado en buenos términos pero al parecer no todo ha sido color de rosa y ahora la diva del bronx estaría molesta con su comportamiento.

El gesto de Ben Affleck contra JLo que la ha indignado

Jennifer Lopez y Ben Affleck han quedado en la mira pública tras su ruptura y mientras ellos intentan llevar sus vidas de solteros. En medio de la polémica han quedado salpicados Victoria y David Beckham a quienes el protagonista de Batman ha estado frecuentando, causando malestar en su ex pareja.

Y es que Affleck es acusado de intentar sabotear a JLo dentro de su círculo de amistades al involucrarse con varios de ellos, gesto que no le ha caído nada bien a ella según una fuente cercana Lopez en el medio In Touch.

“Jennifer está convencida de que solo lo hace para fastidiarla, porque cuando estaban juntos, él nunca mostró interés en pasar tiempo con ellos”, habría comentado la persona.

La amistad de la celebridad con los Beckham nació hace muchos años atrás y Victoria sería considerada para ella una amiga íntima y que admira mucho por su trabajo. El empresario y la diseñadora la ayudaron en los momentos más difíciles de su vida con consejos por lo que ahora ver a Ben entre ellos le ha causado gran indignación y enojo.

“Jennifer incluso ha dicho abiertamente que siente que Ben está intentando ‘robarle’ a sus amigos para irritarla”, agregó la fuente.

Hasta el momento, ha sido la intérprete la que ha dado detalles de cómo se encuentra tras su soltería.

“Tienes que estar completo, si quieres algo más completo. Tienes que ser bueno por ti mismo. Pensé que había aprendido eso, pero no fue así. Y luego, este verano, tuve que decir: ‘Necesito irme y estar sola. Quiero demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo’”, contó.