“Es la antítesis de su mamá”, JLo presume tierno momento con su hija, pero el look de Emme se robó las críticas

La hija de la cantante recibió críticas por su look en estreno de Wicked

Jennifer López no solo es una de las cantantes y actrices más famosas, sino que se ha convertido en un icono de la moda que encanta e impone moda con sus looks.

La famosa sabe cómo deslumbrar y derrochar elegancia y sensualidad y recientemente se robó las miradas con un hermoso vestido cut out.

Durante el estreno de la película Wicked en Los Ángeles, la famosa asistió y sorprendió luciendo un hermoso vestido largo con cuello halter, abierto en la zona del abdomen, y con atrevido escote en la espalda que tenía brillos y lentejuelas.

Además, complementó este atuendo con tacones plateados y el cabello lo llevó recogido en un moño bajo, con fleco, luciendo hermosa, sexy, y juvenil.

Aunque la famosa recibió miles de halagos por su look, recientemente presumió que estuvo acompañada de su hija Emme, pero el look de la adolescente no gustó en redes.

“Es la antítesis de su mamá”, el look de hija de JLo en estreno de película que no le perdonan

Jennifer López compartió una foto en sus historias de Instagram donde aparecía junto a su hija Emme en el estreno de la película, pero el look de la joven se robó la atención y las críticas.

La joven llevó un pantalón negro y una camisa de color beige, además de llevar su cabello suelto al natural, y aunque estaba hermosa, y sonriendo , no la perdonaron en redes.

Jennifer López La hija de la cantante recibió críticas por su look en estreno de Wicked (@jlo/Instagram)

“Pero es que no puede ser tan femenina como la mamá, qué le cuesta”, “no entiendo como una madre tan fashion no puede vestir bien a la hija”, “es que ni una camisa sabe llevar con estilo”, “muy linda la hija pero que feo se viste”, “parece hombre, debería estar más pendiente de ella”, “es la antítesis de la mamá, ojalá se vistiera mejor”, “no puedo creer lo feo que viste teniendo a JLo de mamá”, y “en lugar de estar atrás de hombres debería estar pendiente de la hija”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es primera vez que critican a Emme por sus looks andróginos, pero ella se dedica a ser feliz y a llevar los atuendos que la hagan sentir más cómoda, sin prestar atención a lo que digan de ella y afortunadamente, cuenta con el apoyo de su mamá.