“No tiene cuerpo perfecto”, las lonjitas de JLo quedan al descubierto con este vestido y no la perdonan

Jennifer López no ha vivido el mejor año de su vida, pues su separación de Ben Affleck la ha dejado muy triste, ya que esperaba que este matrimonio durara para siempre, pero no fue así.

Sin embargo, está enfocada en la promoción de su más reciente película, Unstoppable, que además fue dirigida por su ex, y ha mostrado sus mejores looks como siempre.

“No tiene cuerpo perfecto”, el vestido satinado con el que JLo dejó ver sus rollitos y le valió duras críticas

Jennifer López ha dado clases de elegancia con sus atuendos en los diferentes estrenos y programas a los que ha asistido promocionando la película.

Sin embargo, recientemente sorprendió al llevar un vestido largo satinado en tono verde manzana, ajustado en la cintura, con abertura en la pierna, mangas cortas y además era escotado en la zona debajo del brazo.

Y es que la famosa dejó ver sus rollitos en la zona de la cintura con este escote, lo que sorprendió a muchos pues aseguran que ella se muestra siempre “perfecta” en redes y nunca deja ver su cuerpo real.

“Se le marcaron los rollitos”, “ven que no tiene cuerpo perfecto, solo aparenta como todas”, “quedó al descubierto su verdadera figura”, “todas tenemos lonjitas y rollitos, pero nos aceptamos como somos, no como ella”, “como que ya se dejó engordar”, “el divorcio la tiene destruida se nota”, “eso es por culpa de Ben”, “esas lonjitas nuca las muestra”, y “como que ya no se está cuidando como antes”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, otros usuarios salieron en su defensa, y aseguraron que ya muchas mujeres quisieran verse como JLo a sus 55 años.

La famosa siempre se ha caracterizado por tener una figura espectacular, y la logra gracias a su duro entrenamiento en el gimnasio, lo que ha compartido muchas veces con sus fans, dejando ver lo constante que es y dando un gran ejemplo.