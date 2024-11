“Qué falta de glamour”, el error en el look de Danna en estreno de Wicked que no le perdonan en redes

La famosa deslumbró con su look, pero no le perdonaron este error

Danna no solo es una de las cantantes mexicanas más famosas y exitosas, sino una de las mejores actrices, que sigue triunfando y cosechando logros en su carrera.

La famosa recientemente realizó el doblaje en español de la película Wicked de Elphaba, personaje interpretado por Cynthia Erivo, por lo que asistió al estreno de la película en México.

“Qué falta de glamour”, el error en el look de Danna en estreno de Wicked que no pasó desapercibido

La tarde de este lunes 11 de noviembre fue el estreno de la película Wicked en el Auditorio Nacional y Ariana Grande y Cynthia Erivo no fueron las únicas en llegar, pues también lo hicieron Danna y Ceci de la Cueva.

La famosa deslumbró con un espectacular vestido largo y ajustado en la zona superior, con mangas largas y transparencias, además que contó con detalles en verde y blanco.

Aunque lució hermosa y como una reina, a muchos les pareció muy atrevido su vestido con transparencias, pero no es por eso por lo que la critican, sino por un error en su look que no pasó desapercibido.

Y es que la mexicana llevaba la etiqueta en el vestido, algo que a muchos les pareció poco glamuroso y le ha valido las críticas.

“OMG lleva la etiqueta en el vestido que horror”, “qué dirá Ariana Grande de ver a Danna con la etiqueta del vestido jaja”, “a parte de ir desnuda, lleva el precio 😂”, “seguro la dejó para después devolver el vestido, que tacaña”, “el vestido no me gustó mucho y de paso dejó la etiqueta”, “qué falta de glamour y que falta de todo”, “el vestido está horroroso por donde lo veas no hay nada rescatable”, “Tanta fue la prisa que se le olvidó sacarle la etiqueta”, y “la vistió su peor enemigo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, muchos salieron a defenderla y aseguraron que se veía como “una reina”, pues llevó el cabello recogido en un moño alto y con fleco, y joyas que elevaron su look, además de un maquillaje impecable.