La noche de este jueves 17 de octubre se realizaron los premios Billboard de la música latina 2024 y muchos famosos desfilaron por la alfombra azul, entre ellos Danna.

La famosa cantante mexicana asistió al evento con un look muy sexy, original y revelador, y aunque lucía hermosa y como una diosa, a muchos no les gustó su look.

Y es que aseguran que marcaba su “extrema delgadez”, por lo que la criticaron y muchos otros expresaron su preocupación, pues aseguran que ya “se le pasó la mano” al bajar tanto de peso.

El look de Danna en los premios Billboard con falda de cuero con el que preocupó por su delgadez

Danna fue una de las cantantes que asistió a los premios Billboard y lo hizo con una minifalda de cuero negra, amarrada a los lados, que parece que le quedaba un poco grande en la parte de atrás.

Esta prenda moderna y sexy la combinó con un top muy original, y asimétrico, que era anudado en la espalda, en tono naranja y negro, que dejaba a la vista su abdomen.

Este atuendo lo complementó con unos tacones de plataforma doradas y su cabello lo llevó suelto con unas ondas marcadas, luciendo hermosa, pero desatando preocupación.

“El 🍑 lo dejo en otra falda”, “Que flaca está 😮😮”, “dios mío se va a desaparecer”, “pero a esta mujer que le pasó, se ve demasiado delgada”, “Pobre demasiado delgada !!!”, “Dios padre una tabla de planchar!!”, “es la copia barata de Belinda”, “no me gustó su look, pero su figura es peor”, “dios mío ese look deja ver que está en los huesos”, “no le había visto bien, pero ese look no la favoreció”, y “dios mío que alguien le de comida”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que critican a Danna por su figura, pues desde hace un tiempo la han atacado por bajar de peso, pero ella se muestra feliz, segura y orgullosa de sí misma, y presume su figura en sexys looks de jeans, faldas, vestidos y más.

En las últimas semanas la famosa ha sido captada de fiesta con Shakira, mientras grababa y celebraba su tema Soltera, y se ha reunido con famosas como Kenia Os, Belinda, Greeicy, y Lele Pons.