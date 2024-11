Gala Montes y sus impactantes revelaciones: Desde el ‘divorcio’ de su madre, hasta su bisexualidad

No se censuró en nada. La actriz Gala Montes fue un libro abierto en la entrevista que le concedió a Yordi Rosado ayer domingo 10 de noviembre. Habló sobre cómo la versión su madre afectó su relación con su padre, sobre el “divorcio” de su madre, y cómo descubrió que es bisexual.

Yordi le preguntó sobre si era muy femenina desde chiquita, y su respuesta sorprendió a muchos porque contó que cuando era una niña adoraba vestirse de negro y lucir como niño. “Desde ahí se me notaba que bateaba para el otro lado. Un día me corté el pelo como niño, me vestía de negro, me gustaba hacer ‘Emo’. Parecía hombre desde chiquita”.

Pero, todo eso se acabó cuando un día estaba comprando un mueble con su madre y el vendedor de la tienda la confundió: “Le dijo a mi mamá: ‘Ah, para que el chavito se vaya más cómodo’...Y yo volteé le dije: ‘¡Yo soy niña, estúpido!”. Gala aseveró que ese fue el punto de quiebre para que darle al bienvenida a la femineidad, aunque tiene una versión masculina que le encanta.

Descubrió que era bisexual desde que cursaba la primaria, pero se cuestionó y pensó que eso estaba mal, razón por la que ideó un plan de vida, que luego desechó: “Era vivir con mi mamá hasta los 50 años yo creo, morir virgen, pero aparte yo soy una persona muy sexual. Iba a estar complicada mi vida, no podía seguir así”.

Pensaba ventilar su sexualidad una vez que su madre Crista falleciera. Pero tras asistir a terapias, comenzó a ser congruente con ella y que no podía mentirse más. Aceptó su verdad. “Por eso salí clóset, porque dije: ‘Pobre de mí, eso no es vida, o sea, yo quiero conocer chavas y quiero conocer chavos”.

“Me ‘divorcié' de mi mamá”

La artista de 23 años confesó que ahora compadece a su padre, tras las versiones que por años su madre Crista Montes les contó a sus dos hijas sobre él. Detalló que lo demandó por manutención y ganó el juicio, pero él se declaró en banca rota. Ellas no tenían nada para comer, pero aún así él decidió viajar a Europa.

Gala Montes y su mamá Gala Montes y su madre Crista tuvieron una fuerte pelea en las redes sociales poco antes de que la actriz ingresara a "La casa de los famosos". (Instagram @cristamontes)

La calificó como un “alacrán” y a su padre como un “pobre bato”. Aseveró que la tomó rencor a su padre porque su madre le decía: “Si te llevas con tu papá, estás del lado equivocado. (...) Por mucho tiempo fue así, hasta que crecí y me divorcié de mi mamá y me de di cuenta de muchas cosas”

Espetó: “Yo me divorcié de mi mamá y ahí entendí todo. (Dije) Voy a renunciar porque no le voy a dar ni un centavo a esta señora. Yo conozco a mi mamá y nooo, qué alacrán se ha echado mi jefe, no pobre pobre bato”.